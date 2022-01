Das Österreichische Leader-Vorzeigeprojekt "Slow Trips – European Slow Travel Experiences" zur ländlichen Entwicklung wird in der ORF-TV-Serie "Land und Leute" am 5. Februar ausgestrahlt. Dabei spielt Anger eine große Rolle.

Slow Trips vermittelt authentische Erlebnisangebote, die ein realistisches Bild von den Alltagskulturen quer durch Europa von Schweden über Litauen, Deutschland, Luxemburg und Österreich bis Italien für Gäste erlebbar machen. Die Angebote sind unter https://www.slowtrips.eu/ bzw. auch unter https://www.oststeiermark.com/ online buchbar

PL Barbara Stumpf (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland), Erich Brandl (Lost Place Tour Anger), Gisela Hafner (ORF Moderatorin): Lost Place Tour beim Florianiwasserfall in Anger.

Foto: LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland

Best-Practice-Beispiele

Die ländliche Entwicklung in den europäischen Regionen neu zu denken, weiterzuentwickeln und für die Bevölkerung lebenswert zu gestalten, ist eine zentrale Aufgabe des unter österreichischer Leitung (Erlebnisregion Oststeiermark und LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) befindlichen transnationalen Leader-Kooperationsprojekts "Slow Trips – European Slow Travel Experiences". Dabei steht der regelmäßige Austausch, das voneinander Lernen und Best-Practice-Beispiele aus neun teilnehmenden Regionen von sechs EU-Ländern im Vordergrund: das Authentisch-Echte erleben, wahre Geheimtipps entdecken und sich in die Region hineinfallen lassen. In charmanten und ungewöhnlichen Unterkünften relaxen und sich nicht am Buffet drängen.

Erich Brandl (Lost Place Tour Anger), Stefan Schindler (GF Erlebnisregion Oststeiermark), Ronald Derler (Hotel Angerer-Hof) und Gisela Hafner (ORF Moderatorin): ungewöhnliche Übernachtung im Waggonhotel Anger.

Foto: LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland

Entschleunigen im Vordergrund

Statt einer anstrengenden Bilderjagd und einem Abklappern von Sehenswürdigkeiten wird man hier eingeladen, zu entschleunigen, seine Batterien aufzuladen und in die Kultur vor Ort einzutauchen. Ob eine historische Lost-Place-Wanderung durch Anger zur Ruine Waxenegg oder zum Rauchstubenhaus in Edelschachen, wo sich neben dem offenen Herdfeuer schmausen lässt oder am Biohof Schloffer in Anger, wo man einen interaktiven Einblick in die biodynamische Landwirtschaft nach Demeter erlangen kann – in der Oststeiermark warten auch im Winter einzigartige Slow Trips-Erlebnisse darauf, entdeckt zu werden.

Die Esel-Shopping-Tour durch den Pöllauer Markt hält garantiert Überraschungen für alle bereit. Nach einem Einkauf mit dem "Packesel" verzaubert der Naturpark Pöllauer Tal auf einer winterlichen Wanderung mit den grauen Gefährten. Entspannen und nächtigen lässt sich dann im außergewöhnlichen Waggonhotel in Anger, Europas einzigem Schmalspur-Waggonhotel in Anger oder im Landlust-Haus beim Öllerbauer, einem vollständig renovierten Bauernhaus auf 750 m Seehöhe, wo die Gäste auch mit Oma Mia die Kunst des Apfelstrudel-Backens erlernen können.

Carmen Dreier-Zwetti (Apfelschmiede 3er) war mit Gisela Hafner (ORF Moderatorin) unterwegs: Shopping-Flanier-Tour mit den Eseln durch Pöllau.

Foto: LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland

Kreativer Tourismus

Slow Trips heißt Tourismus, aber eben kreativ. Es beschreibt einen völlig neuen Zugang zum Reisen selbst. "Das wirklich Tolle daran ist, dass du als Reisender die Gelegenheit hast, aktiv beim Erlebnisangebot mitzumachen, die Alltagskultur der bereisten Region durch den Kontakt mit den Einheimischen kennenzulernen und in kleinen familiären und ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten zu verweilen“, so Projektleiterin Barbara Stumpf von der Leader-Region Zeitkultur Oststeirisches Kernland.

ORF-Kameramann Bernard (bei der Arbeit zum Beitrag für die Sendung Land und Leute.

Foto: LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland

Slow Trips fokussiert also nachhaltiges kulturtouristisches Reisen abseits bekannter touristischer Pfade. Gerade in Zeiten wie diesen ist eine Neudefinition des touristischen Schönheitsbegriffs gefragt. Diese internationale Zusammenarbeit wurde auch von den europäischen Juroren gewürdigt und im Jahr 2021 beim "Rural Inspiration Award" in der Kategorie Resilienz als eines der Top 5-Projekte ausgezeichnet.

Das Motto des Projektes lautet "Zeit für Land und Leute", passend zur TV-Serie "Land und Leute". Das hat auch der ORF erkannt, tolle Einblicke in das Projekt am 5. Februar 2022 um 16.30 Uhr auf ORF 2.

