Regionaler Einkauf wird in Weiz gelebt

Bei der "Kauf Regional Pass"-Verlosung wurde das große regionale Kaufverhalten im Bezirk verdeutlicht.

Im Vorjahr konnte man von Mai bis September für seinen regionalen Einkauf in 115 Betrieben in Weiz, Puch und St. Ruprecht Kleber für den "Kauf Regional Pass" sammeln.

Für jeden vollen Pass gab es einen 10-Euro-Einkaufsgutschein. "Das regionale Bewusstsein der Kunden in Weiz und Umgebung ist sehr hoch", freut sich Alexandra Neuhold (GF Einkaufsstadt), denn insgesamt 2.970 volle Pässe wurden bei dieser Aktion abgegeben. „Regionaler Einkauf vor Ort ist wichtiger denn je! Wirklich jeder einzelne Kunde hilft durch einen bewussten Einkauf, Arbeitsplätze zu erhalten. Aktionen wie der ,Kauf Regional Pass' oder der ,Superbonuspass' (die Einlösung ist noch bis 31. März möglich) sind ein Dankeschön an unsere Kunden", so Neuhold. Besonders freue sie, dass den Kunden Zusammenhalt und Solidarität wichtig ist – das zeigen vor allem die Verkaufszahlen der "Meine Region Weiz Geschenkcard" und der "Einkaufsstadt Münze". Ganz genau 1.086.500 Euro Weiz-Gutscheine wurden 2020 gekauft – das ist eine Steigerung von 98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Jeder einzelne Euro dieser beiden Gutscheinsysteme unterstützt den klein- und mittelständischen Handel vor Ort", freut sich Einkaufsstadtobmann Ronald Bleykolm.