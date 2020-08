Selbstbestimmt aber nicht auf sich allein gestellt - Betreutes Wohnen in Gutenberg!

Im Alter gut versorgt sein und genau die Hilfe erhalten die benötigt wird - das wünschen sich Weizer Senioren und ihre Angehörigen. In eine Pflegeeinrichtung zu ziehen, und dadurch ein Stück Eigenständigkeit abzugeben, ist trotzdem ein Schritt der bei vielen für Unsicherheit sorgt.

Für all jene die selbstbestimmt leben und trotzdem die benötigte Hilfe erhalten wollen bietet sich eine betreute Wohnung an. In unserem Bezirk gibt es mehrere Einrichtungen die betreutes Wohnen für Senioren möglich machen.

Bei unserem Besuch im Betreuten Wohnen in Gutenberg wird im Gemeinschaftsraum gerade eifrig gebastelt. Innerhalb der festgelegten Betreuungszeiten bietet Betreuerin Sibylle Brunnader den Bewohnern ein abwechslungsreiches Programm mit gemeinsamen Aktivitäten wie Handwerken/Handarbeiten, Bewegung oder Gesellschaftsspielen. Auch Vorträge zu aktuellen Themen oder die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen stehen am Programm. Jedem der Bewohner steht es frei an den gebotenen Aktivitäten teilzunehmen oder den Tag eigenständig zu planen. Auch bei den ganz normalen Herausforderungen des Lebens wie Bankgeschäften, Arztterminen oder Behördenwegen steht das Betreuungspersonal beratend und unterstützend zur Seite. Einmal pro Woche gibt es die Möglichkeit im Gemeinschaftsraum zusammen zu frühstücken und anschließend noch gemütlich zusammen zu sitzen. Auch Besuche einer mobilen Friseurin und einer mobilen Fußpflegerin gehören zum abwechslungsreichen Angebot. Zusätzlich gibt es im gleichen Gebäude eine Ordination einen Physiotherapeuten und ein Cafe in dem sich die Bewohner der Gemeinde gerne zum gemütlichen Plaudern treffen. Autonomie und Gemeinschaft sind im Betreuten Wohnen in Gutenberg schon lange kein Gegensatz mehr. Vielmehr wird klar, dass eigenständig zu leben und trotzdem nicht alleine zu sein in unserem Bezirk schon zur gelebten Praxis geworden ist.