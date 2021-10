Flexibilität zeichnet die VS Pischelsdorf aus und so wurde nach der Absage des Steirischen Waldlaufs der Jugend in Stubenberg kurzerhand am 06. Oktober ein Benefizlauf am Sportplatz Pischelsdorf für alle 131 Schüler veranstaltet.

Alle Schüler der einzelnen Klassen nahmen daran teil. 20 Minuten Laufzeit für die jeweilig gestaffelten Altersgruppen und pro Runde gab es einen Lochkartenstempel. 13 Firmen sponserten das Event. Pro gelaufene Runde gibt es jeweils einen Euro für das Heartbeatprojekt.

Der Bürgermeister Herbert Pillhofer samt Frau Vizebürgermeisterin Brigitta Schwarzenberberger eröffneten mit den SchülerInnen jeweils aktiv die erste Runde

Fakten:

124 Kinder liefen 1.148 Runden

Eine Runde hat ca.350 Meter, somit sind sage und schreibe 401.800 Meter gelaufen worden bzw. 401,8 Kilometer!

Es werden 1.200 Euro (aufgerundet) an die Heartbeatfoundation gespendet