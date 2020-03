Rückblick über 20 Jahre Gemeindepolitik in Hofstätten an der Raab!

Bürgermeister Ing. Werner Höfler konnte rund 140 Gemeindebürgerinnen und Bürger im Gemeindezentrum Hofstätten begrüssen. Unter ihnen auch die Bezirks-Geschäftsführerin der ÖVP, Johanna Steinbauer, Bürgermeisterin a.D. Hermine Taucher, den Gemeindevorstand Vizbgm. Klaus Strobl sowie Kassierin Maria Arzberger und einige Gemeinderäte willkommen heißen.

Werner Höflers Karriere begann 2000 als Gemeinderat, dann wurde er Vizebürgermeister und seit 2008 der Bürgermeister in Hofstätten an der Raab.

Johanna Steinbauer konnte zur Begrüßungsrede die Aufgaben eines Bürgermeisters erklären, der für alles zuständig und auch machen muss für die Gemeindebewohner. Es gibt im Bezirk Weiz 27 ÖVP Bürgermeister von 31 Gemeinden.

Es begann mit einer Zeitreise mit Fotos der letzen 20 Jahren, was sehr interessant war von der Entwicklung und Anschaffungen von Gemeindefahrzeugen über Veranstaltungen.

Danach folgte die Statistik:

Es gab 417 Geburten, 257 Begräbnisse, ca.180 Teilnahmen bei Vereinen vom Bgm., 149 Gemeinderatsitzungen - 1166 Beschlüsse, von 14 auf 28 Gemeindemitarbeitern erhöht, 5 Gerichtsverfahren und es gibt 2425 Bewohner aus 26 Nationalitäten zur Zeit.

Der Strom und- Wasserverbrauch in den letzten 20 Jahren.

Es wurde ein Gemeindewappen verliehen, Kanal in Wetzawinkel bebaut, 380 KV Leitung hinausgezögert, Ein Blochzug 2004 veranstaltet, FF Hofstätten mit Feuerwehrhaus Umbau und Fahrzeugbeschaffungen, Gemeindeschitag mit ca. 100 bis 120 Leuten, Die Tieber-Kapelle Renovierung und Einweihung durch Bischof Wilhelm Krautwaschl am 18.6.2016.

Bürgermeisterin außer Dienst Hermine Taucher bekam als Vorgängerin von Ing. Werner Höfler einen Blumenstrauss überreicht.

Nach rund 8-9 Monatiger Umbauzeit der alten Obstbaufachschule Wetzawinkel in das heutige Gemeindezentrum mit Kindergarten, Volksschule, Gemeindeamt und Veranstaltungszentrum und wurde es am 1.10. 2017 eröffnet.

Der Bau des Turbokreisverkehrs 2019 und vielen Betriebsansiedlungen in der Gemeinde.

DANKE und BITTE

sagte der Bürgermeister zum Schluss der ca. 90 Minutigen Veranstaltung.

Danach bekam er vom Gemeindevorstand Maria Arzberger und Klaus Strobl eine Flasche Ursprung- Frizzante überreicht.

Im Anschluss gab es für die Teilnehmer Gratis Getränke und eine Jause vom Buschenschank Maurer am Hohenberg.