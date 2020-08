Heute ist der 17. August 2020. Die letzten Tage waren von heftigen Regenfällen durchsetzt, welche in der Oststeiermark zu einigen Überschwemmungen geführt haben. Die Gemeinschaften an verschiedenen Orten haben sich dem gewachsen gezeigt. Die politischen Kräfte bedanken sich derzeit demonstrativ.

Die Gemeindestuben wurden vielerorts gerade erst durch neue politische Anordnungen geprägt. Wir haben eine üppige Serie an Wahlkämpfen hinter uns. Zweimal zum Bundespräsidenten. Der Steirischer Landtag. Steirische Gemeinderäte: Teil 1 knapp vor dem Corona-Lockdown, Teil 2 jetzt, danach. Also fünf Anläufe, während derer Wahlwerbung/Propaganda natürlich nie ganz verstummten.

Was folgte? Zum Beispiel: der Teil 1 des Gemeinderatswahlkampfes hat einen renommierten Staatsanwalt nach Weiz gebracht. Dieser Mann widmet sich vier Angeklagten, darunter dem Künstler Chuck LeMonds. Das fällt nun nicht mehr unter „Heiteres Bezirksgericht“.

Staatsanwalt Johannes Winklhofer, seit vorigem Jahr Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich, hat gegen Bombenleger Franz Fuchs, „Volkstribun“ Hannes Kartnig, die Betrügerin Andrea Herberstein oder den Industriellen Emmerich Assmann verhandelt.

Winklhofer stand auch gegen die Identitären auf und machte deutlich, daß er auf Ideologien allergisch reagiere, egal, ob links oder rechts. Er gilt übrigens als Experte bezüglich dschihadistischer Netzwerke. Den Mann interessieren Intentionen, wo jemand Unruhe ins Gemeinwesen bringt. Er will sehr genau wissen, was jemanden bewegt hat.

In all dem geht es unter anderem darum, was uns öffentliche Orte sind, wozu wir sie brauchen, was politisch links und was rechts ist, was im Umgang miteinander zulässig ist und was nicht. (Konventionen und Gesetze bleiben ja etwas Dynamisches, weil sich Gesellschaft permanent verändert.)

Gleisdorf: Was tut sich?

Was bewegt derzeit die Gleisdorfer Politik? Ich habe Nachschau gehalten. In der Notiz „Rasierte Katze“ konnte ich darlegen, daß sich offenbar keine FPÖ-Gliederung mit dieser Gerichts-Sache weiter befaßt hat. Hier die jüngsten Meldungen der steirischen FPÖ:

+) Maßnahmen zur Minderung von Leseschwäche müssen forciert werden!

+) FPÖ fordert Umsetzung eines Vorhabens aus dem türkis-grünen Regierungsprogramm!

+) Terror-Alarm in Grazer Justizanstalt bestätigt Gefahrenpotenzial durch Islamisten

Aber zurück in die Region. Gleisdorfs Fraktionen bieten mir keinen Hinweis, daß sich außerhalb ihrer Wahlkampfthemen noch irgendwas ereignet hätte, was heute einer Betrachtung wert wäre.

+) FPÖ Gleisdorf (Web)

August 2010: Der Vierseite „Wir Steirer August 2020“

+) FPÖ Gleisdorf (Facebook)

16.8.2020: Die Unwetter wollen einfach nicht abreißen. Hier betroffen, der Ortsteil Urscha.

+) Grüne Gleisdorf (Web)

August 15, 2020: Jahngasse 2050?

+) Grüne Gleisdorf (Facebook)

16.8.2020: Die Klimakrise hat unsere Stadtgemeinde Gleisdorf längst erreicht.

+) ÖVP Gleisdorf (Web)

29. Juni 2020: Danke für ihr Vertrauen!

+) ÖVP Gleisdorf (Facebook)

16.8.2020: Die letzten Tage haben gezeigt, wie wichtig Prävention ist. Unsere Rückhaltebecken im Gemeindegebiet waren zum Teil bis zur Grenze gefüllt.

+) SPÖ Gleisdorf (Web)

01. Oktober 2019: Conny Krautstingl übernimmt SPÖ-Gleisdorf

+) SPÖ Gleisdorf (Facebook)

August 07, 2020: Liebe freiwillige Helferin, lieber freiwilliger Helfer, wir sagen DANKE!!!

