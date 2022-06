Heute, am ,, Bring dein Kind zur Arbeit mit´´ Tag durfte ich meinen Papa, den Geschäftsführer der Weizer Zeitung GmbH und Co KG und damit der WOCHE Weiz/Birkfeld-Gleisdorf, Helmut Riedl, in der Firma besuchen und einen Vormittag lang bei der Arbeit begleiten.

Verschiedene Arbeiten wie z.B. das Schreiben von Berichten, die Gestaltung von Werbeinseraten, sowie die Betreuung von Werbekunden stehen hier am Programm. Die fertigen Produkte sind die WOCHE Weiz/Birkfeld und Gleisdorf, aber auch die Onlineplattform meinbezirk.at .

Auch bei einem Kundentermin im Büro der Weizer Einkaufsstadt durfte ich meinen Papa begleiten. Geschäftsführerin Alexandra Neuhold erklärte mir die Entstehung der einstigen Weizer Zeitung. 1973 schlossen sich Weizer Kaufleute zusammen und gründeten eine eigene Zeitung, wo sie gleichzeitig ihre Werbung machen konnten. Mittlerweile heißt die Zeitung „WOCHE“ und gehört zu den Regionalmedien Austria.

Ich durfte zuzusehen wie von meinem Papa ein Werbeauftrag eingegeben, und von Kreativassistentin Andrea Nöhrer ein Inserat gestaltet wird. Redakteurin Martina Eisner gab mir einen kurzen Blick in ihre Arbeit und zeigte mir wie Berichte entstehen.

Der Besuch in der Firma meines Papas hat mir sehr gut gefallen. Jetzt weiß ich genauer Bescheid, wie die Arbeit in einem Medienunternehmen verläuft.