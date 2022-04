Bereits seit 2005 findet jedes Jahr eine Philosophie-Olympiade statt, bei dem Schüler und Schülerinnen einen philosophischen Essay zu einem Zitat verfassen mussten. Beim Österreich-Bewerb in Salzburg war die Steiermark mit zwei Schülern aus dem Bezirk sehr erfolgreich vertreten. Viktoria Knoll vom Borg Birkfeld gewann den Bewerb und Elias Raith vom BG/BRG Weiz wurde hervorragender Dritter.

„Aus dem Begriff „Welt“ ergibt sich ganz wie von selbst der Begriff des „Grundes“, und das ist, wenn Sie so wollen, der logische Tarnname für das, was mit Gott gemeint ist. Das will sagen, es muss einen Urgrund oder einen Urzufall oder irgendetwas anderes Anfängliches geben.“ ( Peter Sloterdijk)

Mit diesem Zitat setzte sich Knoll in ihrer Arbeit auseinander. Woher kommen wir? Warum gibt es das Leben? Wo beginnt es und wo endet es? Wer hat es erschaffen – oder existiert es einfach?

Mit der Überlegung, ob nicht vor allem wichtig sei, dass das Leben einfach „ist“ – egal ob es jetzt einen göttlichen oder naturwissenschaftlichen Ursprung hat – kam Viktoria in ihrem Essay aber auch zu dem Schluss, dass es nicht den einen universellen Grund allen Lebens geben kann. Der Urgrund sei „keine göttliche Fügung, keine verallgemeinerbare Wahrheit“. Vielmehr sei er „in jedem Individuum auf eigene Art und Weise versteckt“. Der Urgrund sei „das Leben selbst“, der Anfang, durch den das „Philosophieren, Nachdenken, Reagieren und Bewusstsein erst möglich werden.“

Mit ihren Überlegungen, die sie in schöner Sprache zu Papier brachte, konnte Knoll die Jury überzeugen und sicherte sich den 1.Platz, wodurch sie sich für die Internationale Philosophieolympiade (IPO) in Lissabon qualifizierte. Dort ist es an ihr, einen weiteren Essay schreiben – dieses Mal aber auf Englisch. In der Muttersprache zu schreiben, ist bei der IPO nämlich nicht erlaubt. Für die junge Philosophin stellt das kein Hindernis dar, denn Sprachen sind neben dem Philosophieren ihre zweite Leidenschaft.