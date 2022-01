Die Herren der Austrian Volley League Men müssen sich in der Zwischenrunde gegen die VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt mit 1:3 (-15,-23,26,-17) geschlagen geben. Trainer Michael Murauer ist alles andere als zufrieden mit seiner Truppe. Zur Zeit verweilen sie noch auf dem zweiten Tabellenplatz in der Zwischenrunde.

Nach zwei Niederlagen gegen Tirol und Waldviertel und einer guten Trainingswoche, traten die Herren am Sonntag die Reise nach Klagenfurt an. In der 18. Runde der Austrian Volley League trafen sie auf den Tabellennachbarn aus Kärnten. Der Start in das Spiel war alles andere als erfolgreich. Die Weizer kommen in keiner Position richtig in Fahrtl und die Abstimmung in der Annahme fehlte. Den ersten Satz holen sich die Gastgeber mit 25:15. Headcoach Michael Murauer entschied sich drei neue Spieler auf das Parkett zu schicken, um so das Spiel zu stabilisieren. Der neue Schwung tat anscheinend sehr gut, denn die Weizer zeigen sich von einer anderen Seite. Das Match verlief von nun an auf Augenhöhe. Am Ende ist es dann der Diagonalangreifer Arwin Kopschar, der die Klagenfurter zum 25:23 Satzgewinn peitscht. Die Steirer wissen was in ihnen steckt und zünden noch einmal alle Reserven, um doch noch Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Der dritte Durchgang verlief dann durchgehend ausgeglichen und am Ende setzen sich die Weizer, rund um den stark spielenden Diagonalangreifer Mark Kremer, mit 28:26 durch. Auch der vierte Satz startete in gleicher Manier. Doch mit der Zeit schlichen sich wieder einige Fehler auf Seiten der Weizer ein und sie müssen sich mit 25:17 und somit mit 3:1 geschlagen geben.

"Ich kann nicht viel zu diesem Spiel sagen. Wir wissen, dass wir mehr Können und mehr geben müssen. Kommende Woche wird sich zeigen, welche Art von Mannschaft wir sein wollen.", so Headcoach Michael Murauer.