"So nun steht das Ergebnis des diesjährigen ROTE NASEN Lauf in Pischelsdorf fest. Es konnten unglaubliche 2.826 Euro gespendet werden. DANKE an alle Teilnehmer, die sich vom 25.12. bis 31.12.2020 auf dem Weg gemacht haben diese Initiative zu unterstützen. Durch die Möglichkeit der individuellen Teilnahme wurden weit verbreitet ROTE NASEN entdeckt", hieß es von den Organisatoren rund um KulmX. Der Verein hatte gemeinsam mit dem Sparverein Roma sowie Freizeitklub Wach-Auf das Event organisiert und viele Läufer, Walker und auch Spaziergeher motiviert sich für ROTEN NASEN Clowndoctors Österreich zu bewegen

"Gemeinsam haben wir auch heuer wieder unter Beweis gestellt, dass die Solidariät und Hilfsbereitschaft in unserer Region sehr groß ist und es noch Vereine gibt, deren Zweck nicht die eigene Gewinnmaximierung ist. Egal was 2021 bringen mag, es wird auch am Ende diesen Jahres einen ROTE NASEN Lauf in Pischeldorf geben", hieß es abschließend vom Freizeitverein KulmX.