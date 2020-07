Gelungener Saison-Auftakt der Reiter im Almenland

In diesem "Corona-Jahr" blieben bisher auch im Reitsport jegliche Veranstaltungen aus – nun konnte die Turniersaison allerdings endlich eröffnet werden. Das gelang der Pferdesportgruppe Almenland am ersten Juliwochenende mit Bravour. Am 4. und 5. Juli fand in Tober (Passail) der erste „Süd-Ost Cup"-Teilbewerb im Reitstall Mandl statt.

Für neue und bewährte Reiter

Bei strahlendem Sonnenschein kamen eine Vielzahl an Pferden und Reitern zusammen und so konnten stolze 505 Starts verzeichnet werden. Ambitionierte Reiter konnten sich in der Dressur, sowie im Springen in verschiedensten Bewerben bis Klasse L beweisen. Aber auch auf die jüngsten Nachwuchsreiter wurde nicht vergessen: An beiden Tagen zeigten sie in den Klassen „Führzügel“ und „First Ridden“ ihr Können.

Leider kam es am Sonntag zu einem Sturz, bei dem die Reiterin vom Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Sie ist nun schon am Weg der Besserung.

Dennoch freut sich der Verein PSG Almenland über ein sehr gelungenes Turnier, gratuliert allen Platzierten und bedankt sich recht herzlich bei allen Helfern, Sponsoren und Richtern, ohne die dieses Event nicht möglich gewesen wäre.