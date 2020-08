Trotz heißer Sommertage sorgt ein Gleisdorfer samt seinem Team mit beheizbaren Textilien für Schlagzeilen.

Jede dritte Frau leidet an starken Regelbeschwerden oder dem Prämenstruelles Syndrom, sodass der Alltag fast nicht zu bewältigen ist – diese Schmerzen machen auch im Sommer keinen Urlaub. Dafür könnte Patrick Greisdorfer aus Gleisdorf mit seinem Team eine Lösung erfunden haben.

Greisdorfer und die "SturiaTronic GmbH" in Hartberg entwickeln und produzieren erfolgreich beheizbare Textilien, die mit Akku- und Bluetooth-Technologien funktionieren, wie zum Beispiel beheizbare Socken und Handschuhe, die in über 30 Länder verkauft werden. „Uns wurde immer mehr bewusst, wie sehr unsere innovative Heiztechnologie auch in Richtung Medizin und Gesundheit an Wichtigkeit gewinnen kann. Dafür haben wir die Marke ,sana' gegründet, mit der wir in Zukunft genau in diesem Bereich stärker werden wollen", sagt der Gleisdorfer.

Die sogenannten "Heat Panties" der Marke sind eine Neuheit auf dem Gebiet der schmerzlindernden Produkte während der Menstruation. Sie geben gezielt Wärme an der richtigen Körperregion ab und wirken daher effektiv.

Zusammenarbeit mit Ärzten

Medizinische Tests beweisen, dass Wärme eines der wirksamsten Mittel gegen Schmerzen und Krämpfe ist. Somit ist das Produkt eine wirkungsvolle Alternative zu Medikamenten.

Ein Münchner Ärztepaar setzt sich seit Jahren für Frauen ein, die unter den Langzeitfolgen einer medikamentöse Behandlung bei PMS und Menstruationsbeschwerden leiden. Daraus entstand die Idee, nach einer Lösung zu suchen, um dem weiblichen Geschlecht diese Nebenwirkungen zu ersparen. Zwei Jahre wurde am Produkt gefeilt und nun ist man seit Jänner 2020 marktreif. „Wärmeflaschen oder Wärmepflaster sind für uns keine dauerhafte und nachhaltige Lösung. Mit unseren Panties hat jede Frau Wärme zum Mitnehmen“, erklärt Greisdorfer. Die Produkte sind über die Webseite erhältlich.

Kampagne für das Produkt

Aktuell entwickelt man auch an einem weiteren Modell – wo zwei individuell regulierbare Wärmepads Wärme am Bauch und oder am Rücken abgeben können. Hierzu läuft im August eine Kickstarter Kampagne, wo Kunden das Produkt zu einem sehr speziellen Preis für eine begrenzte Zeit kaufen können. Näheres unter: www.kickstarter.com

Weiterer Zweig der Firma

"SturiaTronic" bietet ebenso die komplette Breite an Projektmanagement an. „Das breite Netzwerk an externen Partnern entwicklungsseitig in Österreich und Deutschland sowie beschaffungsseitig in Europa und Asien ermöglicht es uns, von einer Produktidee bis zur Lieferung des fertigen Produktes ein komplettes Spektrum anzubieten und das gesamte Projektmanagement zu übernehmen“, so Patrick Greisdorfer, der ergänzend erwähnt, „dass wir dadurch auch mittlerweile der perfekte Partner für kleinere Unternehmen bzw. Technologie-Start-Ups sind, die ihre Idee zu einem marktreifen Produkt umsetzen wollen.“