Im neuen Gebäude hat die Bioinsel ihr Sortiment und ihre Qualitätsansprüche weiter ausgebaut.

Nach nur sechsmonatiger Bauzeit wurde die Bioinsel Rosenberger Anfang Dezember an ihrem ursprünglichen Standort, aber in ganz neuem Gewand, eröffnet. In der Hans-Sutter-Gasse ist die Bioinsel, gemeinsam mit der Steirer Apotheke, im modernen, aber trotzdem nachhaltig konzipierten Gebäude zu finden.

Modern und erweitert

Inhaber Thomas Rosenberger nutzte die Neueröffnung nicht nur für die Modernisierung, sondern erweiterte auch sein bestehendes Sortiment. Rund 8.000 Artikel stehen den Kunden nun zur Verfügung. Vor allem das Frische-Sortiment, wie zum Beispiel Käse und Molkereiprodukte, und der Feinkostbereich wurden deutlich erweitert. Auch die beliebten Baby- und Kinderartikel sind wieder erhältlich.

Im Eingangsbereich sind ein Café und eine Kinderspielecke untergebracht und eine Terrasse lädt in den warmen Monaten zum Verweilen ein. Im Obergeschoss ist Platz für Büro- und Personalräume sowie Räumlichkeiten für Seminare und Weinverkostungen. Durch den Einsatz neuester Elektrogeräte und einer Photovoltaikanlage wird auf höchste Energieeffizienz gesetzt. Der Platz vor dem Gebäude wurde mit Parkplätzen und Grünflächen gestaltet.

"Als Wertschätzung möchten wir unseren Kunden Lebensmittel mit höchster Qualität zurückgeben", so Inhaber Thomas Rosenberger.

Regionalität

Für die schnelle Umsetzung wurden ausschließlich regionale Firmen von Bauherr Thomas Rosenberger beauftragt und er ist damit mehr als zufrieden. In der gesamten Bioinsel verbessert Holz die Raumluft nachhaltig. Auch bei der Außenfassade wurde mit Lärche, die in Grau gestrichen wurde, auf natürliche Ressourcen gesetzt.

Kontakt

Bioinsel Rosenberger

Hans-Sutter-Gasse 1

8160 Weiz

03172/42028

office@bioinsel.at

www.bioinsel.at



Die beteiligten Firmen

DieNeuen Bau- & Haustechnik GmbH

Montagetischlerei, automatische Türen, Innentüren, Böden, Elemente, komplette Elektroinstallationen, Fliesenverlegung

Montagetischlerei, automatische Türen, Innentüren, Böden, Elemente, komplette Elektroinstallationen, Fliesenverlegung Haustechnik Baumgartner

Heizung und Sanitärinstallation

Heizung und Sanitärinstallation HTP-Kälte-Klima & Kompressorservice GesmbH

Lieferung und Montage sämtlicher Klima- und Kälteanlagen

Lieferung und Montage sämtlicher Klima- und Kälteanlagen Kulmer Bau GesmbH & Co KG

Baumeister- und Zimmermeisterarbeiten

Baumeister- und Zimmermeisterarbeiten Schanner KG

Flachdach- und Spenglerarbeiten

