Die Gastronomie findet nur schwer Nachwuchs, obwohl die Branche ganz viel zu bieten hat.



BEZIRK WEIZ. Was wäre der Fasching ohne Krapfen? Ein Hotel ohne Haubenrestaurant? Oder ein Sonntagsbrunch ohne Lieblingsbäckerei? Unsere Gastronomie ist so vielfältig, dass wir uns ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen können. Trotzdem werden die Aushänge in Gaststätten, Hotels und Tourismusbetrieben immer häufiger, auf denen steht: "Kellner, Restaurantfachfrau, Barkeeper, Küchenchef (und weitere) gesucht".

Personal dringend gesucht

Dass für diese aber immer seltener genügend und vor allem qualifiziertes Personal gefunden wird, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, dabei kann die Arbeit in der Gastronomie eine sehr erfüllende sein, wenn der Beruf von Grund auf erlernt wird – wie positive Beispiele im Bezirk zeigen.

Vielfältige Ausbildungen

Die Möglichkeiten durch eine Lehre und eventuelle Meisterprüfung sind mindestens so vielfältig wie in anderen Berufen. Allein die Anzahl der Lehrberufe in den Bereichen Gastronomie und Tourismus ist überaus beachtlich: Gastronomie- und Restaurantfachleute, Systemgastronomen, Köche, Hotelkaufleute oder Hotel- und Gewerbeassistenten werden in den österreichischen Gastronomie- und Tourismusbetrieben ausgebildet.

Viele Karrierechancen

Dass es dabei rein ums Servieren von Speisen geht, ist längst ein überholtes Klischee und im Fall von Lehrberufen nicht zutreffend. In der Ausbildung werden fachliche Fähigkeiten vermittelt, die später sogar dazu befähigen, ein Lokal, eine Küche oder auch Hotels zu führen. Zusätzlich findet man in Österreich zahlreiche Tourismusschulen sowie Kurse, mit denen man sich spezielle fachliche Zusatzqualifikationen aneignen kann.

Von der Küche bis ins Hotel, die Gastro ist vielseitig.

Seit 1993 wurden im Wirtshaus, Hotel und Drei-Hauben-Restaurant "Der Thaller" in Anger bereits an die 60 Lehrlinge ausgebildet. Einige davon konnten in den letzten Jahren die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen und wurden somit auch als „Stars of Styria“ ausgezeichnet. Momentan ist man hier wieder auf der Suche nach Restaurantfachkräften und Lehrlingen.

Teamspirit stimmt

"Wir haben ein wirklich tolles Team, auf das wir sehr stolz sind. Wir können uns aufeinander verlassen und das spüren auch unsere Gäste", sagt Alois Thaller jun. "Als Lehrlingsausbilderin ist mir auch wichtig, dass sich unsere Lehrlinge im Betrieb wohlfühlen und die Ausbildung gerne absolvieren. Denn nur wenn man etwas gerne macht, macht man es gut", so Katharina Thaller.

Ausbildung auf der Alm

Von insgesamt 83 Hotels in ganz Österreich hat sich heuer das Naturhotel Bauernhofer auf der Brandlucken den "HolidayCheck Special Award" gesichert und ist damit für seine großartige Bewirtung seiner Gäste ausgezeichnet worden.

Momentan ist man hier auf der Suche nach Lehrlingen für die Rezeption und bekommt neben einer Top-Ausbildung vom Betrieb auch noch zusätzliche Zuckerl, wie eine Zusatzentlohnung, Spa-Nutzungsmöglichkeit, freie Kost und Logie sowie jedes zweite Wochenende frei. Mehr als nur ein Grund, jetzt seinen Traumberuf in der Region zu erlernen.

