Gerlis Wanderungen - Waldromantikweg

07.02.2018, 18:47 Uhr

Nicht so lange, aber doch ein wenig anspruchsvoll?

Dann habe ich genau die richtige Wanderung für euch, denLasst euch von der Namensgebung nicht in die Irre führen, er ist auch für die Nichtromantiker unter euch geeignet.Start und Ziel der ca. 4,5 km langen Wanderung ist beim Schwimmbad in Anger. Man marschiert zuerst Richtung Baierdorf, vorbei an der Dr. Otto Grössing Gedenktafel und an der Wetterstation Bachviertel. Dort kann man auf den ersten Blick erkennen, wie die Wetterlage ist, sehr praktisch. Ist der Ortsteil Brand erreicht, hat man auch schon den höchsten Punkt geschafft. Von dort genießt man einen herrlichen Blick nach Anger. Durch romantische Waldwege gelangt man dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Zum Schluß noch ein kleiner Rat von mir, immer schön Ausschau halten nach den Wegschildern. Sonst kann es schon sein, dass man vom Wege abkommt. Ich spreche aus Erfahrung.So nun wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren, bis zum nächsten malEure Gerli