Gleisdorf Lesefestival - Lesung mit Andrea Wolfmayr

Lesung mit Andrea Wolfmayr

„Ausnüchterung – und neue Spielräume“



Im Rahmen des 1. Gleisdorfer Lesefestivals "Buchfink"



Andrea Wolfmayr liefert uns einmal zuerst spannende und witzige Einblicke in ihren noch unveröffentlichten Roman „Ausnüchterung“, der im Herbst 2017 erscheinen wird, um sodann tief in ihre Schaffenskiste zu greifen: Sie liest nämlich nach vielen Jahren wieder aus ihrem Erstlingsroman „Spielräume“, der im Juni 2017 als Taschenbuch und e-book neu auf den Markt kommt. In den letzten Jahren sind ja einige Romane der renommierten Autorin erschienen, über diese wie über Reaktionen auf sie wird Andrea Wolfmayr erzählen, ebenso wie sie einen kleinen Einblick in die Vorhaben der nächsten Zeit geben wird. Und sie hat Einiges vor …



Musikalische Umrahmung: Chuck LeMonds



Eintritt frei!