Antenne Cashbox in Weiz

08.05.2017, 17:25 Uhr

Am Montag startete die Antenne Steiermark mit einem neuen Gewinnspiel - die "Antenne Cashbox".

Erste Station war in Weiz. Von 11 - 12 Uhr hatten die vielen Besucher Zeit, eine Karte auszufüllen und in die Gewinnbox zu werfen. Antenne-Moderator Markus Terrant zog dann nach der Reihe die Gewinner, die in die gelbe, umgebaute Telefonzelle durften, den Buzzer drücken und sofort einen von über 2.000 Sofortgewinnen mit nachhause nehmen konnten.Das Antenne-Team tourt noch drei Wochen lang durch die ganze Steiermark. Als Hauptgewinn warten 10.000 Euro in bar über den sich ein Glücklicher am Ende der Aktion freuen kann.