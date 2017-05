Honky Tonk Music Festival

Zum nun bereits 12. Mal öffnen am 20. Mai die Kneipen und Bars von Weiz ihre Türen und laden alle Honky Tonker dazu ein. Bands sämtlicher Genres verwandeln die gewohnte Location in einen Schmelzkessel aus Klängen, Spaß und guter Laune. Ob Blues oder Soul, Jazz oder Funk, Rock oder Songwriting – für jeden ist etwas dabei. Mit dem Eintrittsbändchen haben die Besucher Zutritt zu allen Konzerten des Abends. Also, nicht lange zögern, sondern den Termin jetzt schon einmal festhalten.

Kostenloser Warm Up - Bar Cafè Alibi - 19-23 Uhr: The Shakin CadillacsDiscothek Almrausch22-3 Uhr: Purple & The GhostbustersBillard - The Pub - 21-2 Uhr: RocketCafé Weberhaus21-2 Uhr: Bushfire OrchestraBar Esprit - 20-1 Uhr: Rock`n`Roll ALLSTRAS feat. Piano FrizzKulinarium - 20-1 Uhr: Thanx Dry meets the Cream of Eric ClaptonLast Exit - 22-3 Uhr: Mörder & PutzigDèjà Vu - 20-23.30 Uhr: Celebration Day23.30-3 Uhr: Good Moon Rising