15. GEZburtstag in Gleisdorf und es wurde gefeiert.

24.04.2018, 12:55 Uhr

Zwei Tage feierte das GEZ West den 15. GEZburstag mit einem Gewinnspiel mit 15 Preisen.

Am Freitag gab es bis 21 Uhr Late-Night-Shopping im gesamten GEZ mit anschließender Gewinnspielverlosung von 15 Top-Preisen (Vespa, Bike, TV, uvm.)Der Gewinn der gelben Vespa vom "Zweirad Neffe" ging anaus Flöcking (Ludersdorf-Wilfersdorf). Es gab auch eine Schmankerl-Ecke mit dem "Kärntner Standl" und ANTENNE Musik-DJ. Eine Weinverkostung aus Markt Hartmannsdorf gab es auch gleich neben der Bühne. Auch der "Fressnapf" eröffnete neben dem "Merkur" mit dollen Eröffnungsangeboten.Der Samstag lockte mit vielen tolle Angeboten in den 32 GEZ-Shops auf 900 Parkplätzen. Das Schmankerl-Eck gab es wieder und Grillhendl-Aktion. Ein ANTENNE Frühschoppen mit DJ Markus Zechner, der einige Spiele mit den Gästen für Gutscheine vom "Cafe Eva" machte.So gingen die zwei Tage GEZburtstag rasch bei bewölkten und am Samstag bei regnerisch Wetter langsam vorbei.