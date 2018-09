Dreimal 415 Euro für regionale Schicksalsschläge

16.09.2018, 18:52 Uhr

Jede Gemeinde der Energieregion konnte einen konkreten Fall einer Familie in einer sozialen und finanziellen Notlage nennen. Das Los hat sich für folgende drei Gemeinden entschieden: Gleisdorf, Gutenberg-Stenzengreith und Hofstätten an der Raab sind die glücklichen Gewinner und könne somit einer Familie in Not helfen. Die Bürgermeister, Christoph Stark von Gleisdorf, Vinzenz Mautner von Gutenberg-Stenzengreith und Werner Höfler von Hofstätten an der Raab, nahmen die finanzielle Unterstützung im Namen der betroffenen Familien dankbar entgegen.