Innovative Köpfe der HTL Weiz prämiert

28.04.2017, 09:20 Uhr

"Jugend Innovativ" zeichnet seit 30 Jahren besondere Schulprojekte und Ideen von jungen Talenten aus.

Weiz in Wien vertreten

Insgesamt wurden 463 Projekte aus ganz Österreich eingereicht und auf Herz und Nieren geprüft. 30 davon erhielten ein Finalticket und dürfen am Bundesfinale in Wien am 31. Mai teilnehmen. Die jeweils fünf besten in ihrer Kategorie erhalten Geldpreise von bis zu 2.000 Euro.Kürzlich fand in der HTL Weiz die offizielle Prämierung der besten Projekte aus der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland statt, bei der nur fünf von 30 Tickets für das Bundesfinale in Wien vergeben wurden. Zwei davon konnte die HTL Weiz für sich ergattern.Das Projekt "Speicherung von elektrischer Energie in Form von chemischer Energie" behandelt die Problematik bei Solaranlagen, dass der erzeugte Strom eines privaten Haushalts bis dato nicht gespeichert werden kann, sondern in das Stromnetz eingespeist werden muss. "Die Bedeutung von CO²-neutralen Energieträgern ist wahnsinnig groß und ihr habt in eurem Projekt eine Reihe von Möglichkeiten aufgeführt, wie man elektrische Energie speichern kann, z. B. in Form von chemischer Energie", lobte Wolfram Anderle vom Austria Wirtschaftsservice, als er das Finalticket überreichte.Mit dem Projekt "Entwicklung einer Sortieranlage für Bohnen" ist den Schülern eine Erfindung gelungen, die den Landwirten in Zukunft den Anbau bzw. die Sortierung von Mais und Bohnen wesentlich erleichtern kann. Da Mais und Bohnen gerne auf einem Feld gemeinsam angebaut werden, sich kleinere Bohnensorten aber in Gewicht und Dichte kaum vom Mais unterscheiden, war die Sortierung immer ein kostspieliges und aufwendiges Unterfangen. Die neu konstruierte Maschine kann die Form der beiden Pflanzen exakt erkennen und so die Sortierung durchführen. "Das Projekt stellt einen wichtigen Beitrag für die kleinräumige und nachhaltige Landwirtschaft dar. Beide Projekte sind aber nicht nur innovativ, sondern lassen sich ohne Weiteres in der Zukunft auch im realen Leben einsetzen", meinte Wolfram Anderle.Weiters wurde im Zuge der Bundesfinalticket-Vergabe die HTL Weiz als innovativste Schule der Steiermark ausgezeichnet. "Die HTL Weiz ist sehr stolz auf die Erfolge der Schüler und des gesamten Lehrkörpers, der den Schülern immer tatkräftig zur Seite steht", bedankte sich Direktor Gottfried Purkathofer.