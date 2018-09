Sinbelkirchen feierte die schöne neue Schule

22.09.2018, 19:26 Uhr

Festakt zur Eröffnung der Erweiterung der Volksschule und zum neu gestalteten Turnsaal beider Schulen.

Den Abschluss der Um- und Zubauarbeiten an der Volksschule und der NMS Sinabelkirchen feierte die Gemeinde mit einem bunten Programm, musikalisch umrahmt von der Marktmusik Sinabelkirchen mit den "Sini Minis" sowie tüchtigen Volksschulklassen.Im neu adaptierten Turnsaal konnte Bgm. Emanuel Pfeifer nach nur 18 Wochen Bauzeit zahlreiche Ehrengäste aus Bildung, Politik und Kirche sowie viele Eltern und Kinder begrüßen. Er betonte den Schulstandort Sinabelkirchen und dass man bewusst in die Bildung junger Menschen und damit in die Zukunft investiere. Gezielt habe man Professionisten aus der Region eingesetzt. Er lobte und bedankte sich bei allen am Bau tätigen Firmen auf das Allerherzlichste.Architekt Helmut Lechner präsentierte im Rahmen der Eröffnungsfeier alle "Etappensiege" der langen Planungs- und der kurzen Bauphase. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Bauamtes der Gemeinde.Volksschul-Direktorin Beatrix Varga und NMS-Direktor Lorenz Gerlitz freuen sich mit und für ihre SchülerInnen über die jetzt noch besseren Bedingungen.Neu errichtet wurden im Obergeschoß für die aus allen Nähten platzende Volkschule auf 570 m² drei weitere Klassenräume und ein attraktiver Bewegungsraum. Der bestehende Turnsaal mit einer Größe von 430m², der von beiden Schulen genutzt wird, wurde saniert und modernst ausgestattet. Beide Bereiche sind ab 24. September mit schulischem Leben erfüllt.Pfarrer Gerhard Hörting segnete das Schulhaus. Der Landesschulinspektor für Volksschulen, Wolfgang Poier, wünschte sich für diese tolle Schule nur mehr das Schild "School is cool" über dem Eingang!LAbg. Hubert Lang verglich Bgm. Emanuel Pfeifer mit Franco Foda, dem Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Er schaffe es hervorragend zu motivieren.Zu guter Letzt erhielt die Volksschule noch die Auszeichnung als "Gesunde Schule" von Styria vitalis. Geehrt wurde Manuela König als langjährige Elternvereinsobfrau.