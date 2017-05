Tierschutz - Schwerpunkt Hühnerhaltung: 2c

05.05.2017, 12:40 Uhr

Weiz : Neue Musik-Mittelschule Weiz |

In den Monaten April und Mai befassten sich die 2. Klassen der Musik-Mittelschule Weiz mit dem Thema Tierschutz. Unterstützt wurden sie von Ingrid Gratzer vom Verein für Tierschutzunterricht, die den SchülerInnen auf einfühlsame und kompetente Weise einiges über die so genannten „Nutztiere“ erzählte.

Da die 2c-Klasse besonderes Interesse am Thema zeigte, wurde Ingrid Gratzer nochmals eingeladen, um über Legehühner, Haltungsformen (Legebatterie), Hühnermast, Platzangebot für Masthühner, Beseitigung männlicher Kücken etc. zu informieren. Ca. 20 Hühner pro Quadratmeter (!) dürfen laut österreichischem Tierschutzgesetz gehalten werden.So vegetieren diese intelligenten Tiere in einer Enge, ohne Sonnenlicht, immer im eigenen Kot sitzend, dahin. Die Fleischindustrie versucht immer wieder, diese immens hohe Besatzdichte noch weiter zu erhöhen und möchte dies auch gesetzlich verankern.Schon Franz von Assisi sagte im 12. Jh.: „Alle Geschöpfe fühlen wie wir, alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir.“

Die Tiere verdienen Respekt und Mitgefühl. Sie sind leidensfähige Lebewesen wie wir. Die SchülerInnen der 2c versetzten sich in die Lage eines Huhns und versuchten Futter ohne Einsatz der Hände aufzupicken. In weiterer Folge werden sie am 1. Juni beim Abschlussabend ihre Gedanken zum Tierschutz dem Publikum präsentieren.