Weltneuheit beim "Tag der Vereine" in Weiz

Eine weltweite Neuheit im Fitnessbereich als auch neue und bekannte Vereine lockten beim heurigen "Tag der Vereine" in Weiz die Massen an.

Die stufenlose Himmelsleiter

"So viele Interessierte wie heuer kamen noch nie. Wir sind sehr froh, dass sich die Vereine authentisch präsentieren und den Kindern zugleich ein Erlebnis bieten können", sagt, Koordinator für Sport & Freizeit.Erleben konnten die Besucher heuer die erste "" - ein Sportgerät entwickelt vonaus Weiz. In einigen Wochen soll die offizielle Präsentation der sportlichen Neuheit erfolgen. "Dann wird auch bekannt gegeben an welchem Standort man das Sportgerät in den Trainingsalltag einbauen kann", so, der die Vorführung moderierte.

Vereine starten durch

Neben bekannten Vereinen wie etwa dem "VBC Weiz", dem "SC Weiz", dem "Schachclub", den "Naturfreunden Weiz und Gleisdorf" oder dem "Fightclub 300" präsentierten sich heuer auch zwei neue Vereine.Erstmals war der "" (Akrobatik Rock'n'Roll Club) beim Event vertreten. Mit "" (Koreanische Schwertkunst) startet zudem ab 18. September erstmalig der Anfängerkurs von Hap-Ki-Do-MeisterKein Stillstand im Weizer Vereinsleben also! "Wir freuen uns, dass es in Weiz ein reges Vereinsleben gibt das auch durch das hohe Engagement von Freiwilligen lebt. Mit Sportförderungen, der kostenlosen Nutzung der Sporthallen und dem neu entstehenden JUFA Hotel bietet die Stadt Weiz den Vereinen bestmögliche Unterstützung und (weiteren) Raum", sagt, Vzbgm. der Stadt Weiz.