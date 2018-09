16. Bist du Moped 2018 in Wünschendorf - Bildgalerie

15.09.2018, 21:58 Uhr

Das 16. "Bist du Moped-Maxi Gaudi Rennen" war beim 3 - Stündigen Rennen im Bramac-Cirquit bei Wünschendorf ein Kampf für Mensch und Maschine.

Beim Rennen nahmen 37 Teams bei einen spannenden Rennen über drei Stunden teil. Der etwa 1 km lange Kurs stellte nicht nur für die Fahrer/ Innen eine Herausforderung dar, auch die Maxi-Mopeds wurden bis an ihre Leistungsgrenzen gereizt, wobei einige das Ziel nicht erreichten. Ein Rennteam bestehend aus mindestens drei Fahrern, wechselnden sich ab. Auch ein Damenteams waren beim "Bist du Moped" dabei.Bürgermeister Werner Höfler hatte die Ehre, die Startflagge zu schwingen. Der Start erfolgte wie in LeMond, die Fahrer mussten sich neben ihrer Fahrzeugen aufstellen und durch das Startsignal zu ihren Mopeds rennen und- losfahren. In der Offenen Klasse war das Team „Mosch Racing“ mit 106 absolvierten Runden die Gewinner. In der Standard Klasse wurde das Team „Dieselschwestern“ mit 94 Runden - so wie im Vorjahr die Sieger. Für die Moderation sorgtevom Enduroclub W7St. Margarethen / R., die Ton-Beschallung beim Rennen wurde von "Orange Event" unter der Leitung von "DJ Sammy" durchgeführt.Organisator und Obmann vom "Zweiradclub Bist du Moped Wünschendorf "-freute sich wieder über eine gelungene Motorsportveranstaltung,Bei der Siegerehrung wurden die fünf erstplatzierten mit Pokalen und Holzs-Skulpturen ausgezeichnet. Die Sieger bekamen auch jeweils einen selbst gestalteten Wanderpokal mit Kolben und Teil einer Moped Felge, der bei drei Siegen an den Gewinner überreicht wurde.Bei der anschließenden Aftershow-Party mit DJ Chiquita ging es bis in den frühen Morgenstunden.1. Mosch Racing2. Steirer Maxi3. MSC Schwarten4. Blue Eyes Racing II5. Carivari Racing Team6. Blue Eyes Racing I1. Dieselschwestern2. Bist du Moped3. Team Timo4. Goonriders I6. Tom Turbo6, Mascher & Chicks 2Infos: Bist du Moped



