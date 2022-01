Mehr Geld für einige Wiener Schulen, Kindergärten und andere Bildungsinstitutionen: Die Stadt Wien investiert in die sogenannten "Bildungsgrätzl", das hat der Bildungsausschuss des Wiener Gemeinderates am Montag beschlossen.

WIEN. Insgesamt stehen im Rahmen der neuen Förderung 175.000 Euro für das Jahr 2022 zur Verfügung, für die kommenden Jahre sind es 200.000 Euro. Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) dazu in einer Aussendung: "Mit der neuen Förderung stärken wir die kontinuierliche Zusammenarbeit der lokalen Bildungspartner*innen und können so noch weitere Angebote im unmittelbaren Lebensraum unserer Jüngsten schaffen."

Der damalige Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Bezirksvorsteherin Mickel-Göttfert (ÖVP) riefen 2017 das "Bildungsgrätzel Josefstadt" aus.

Lokale Zusammenarbeit fördern

Bildungsgrätzl sind dauerhafte Kooperationen zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen, die in Wien bestehen. Im Bildungsgrätzl "Schönbrunn" kooperieren etwa ein Kindergarten, eine Ganztagsvolkschule, eine neue Mittelschule und ein Gymnasium, um vom Kleinkindalter weg bis hin zur Matura durchgängig Spanisch im Unterricht anbieten zu können. In anderen Bildungsgrätzln sind etwa auch Büchereien, Volkshochschulen oder Büchereien beteiligt und arbeiten zu ganz verschiedenen Schwerpunkten zusammen. Derzeit gibt es 18 aktive Bildungsgrätzl, im Schuljahr 2021/22 eröffnen fünf weitere und nochmal fünf sind für die Zukunft in Vorbereitung.

5000 Euro pro Bildungsgrätzl

Wiederkehr ist vom Sinn solcher Projekte überzeugt: "Insbesondere die Nutzung von Synergien zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten erleichtert es Kindern, Jugendlichen und Eltern, unkompliziert Zugang zum diversen Bildungsangebot unserer Stadt zu bekommen!“ Deshalb werden die Bildungsgrätzl nun besonders gefördert. So können nun alle bereits bei der Stadt Wien akkreditierten Bidlungsgrätzl um 5000 Euro ansuchen, um vor allem etwa Sonderkosten für gemeinsame Aktivitäten, Veranstaltungen oder Administration zu decken. Förderanträge können direkt bei der Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend gestellt werden.

Astrid Rompolt, Heinrich Himmer, Uschi Lichtenegger und Jürgen Czernohorsky präsentierten 2017 das Bildungsgrätzl "LeoMitte". (v.l.n.r.)

Mehr Zusammenarbeit ist das Ziel

Derzeit kooperieren insgesamt 315 Institutionen in 18 aktiven Bildungsgrätzln und betreuen so 45.000 Kinder und Jugendliche in Wien. Das Ziel ist, dass bis 2025 in Wien insgesamt 40 Bildungsgrätzl aktiv sind.

