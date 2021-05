Der Seniorenbund und die ÖVP Lengau haben gemeinsam den ersten Generationenbaum in Lengau gepflanzt. Zwei weitere sollen in Friedburg und Schneegattern folgen.



LENGAU. Eine Linde sollte es sein. Der erste Generationenbaum in Lengau ist ein Symbol für Gemeinschaft und Geborgenheit und soll seine heilende Kraft in Lengau entfalten. Vizebürgermeisterin Margit Eidenhammer war dabei, als der Seniorenbund und die ÖVP Lengau gemeinsam den Baum bei der Kapelle zur Familie Schinagl in Holz gepflanzt haben. Künftig soll der Baum für Jung und Alt einen Platz bieten. Zwei weitere Generationenbäume werden nun noch folgen, um den Zusammenhalt der Generationen zu stärken. Diese sollen in Friedburg und in Schneegattern eingesetzt werden.