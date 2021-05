Trotz Aprilwetter fanden viele Besucher ihren Weg nach Burghausen. Nicht nur die Gastgärten sondern auch Burgführungen und das Stadtmuseum fanden Anklang bei Ausflüglern.

BURGHAUSEN. Erneut zeigte sich die Grenzstadt Burghausen als Publikumsmagnet: Obwohl das Wetter launenhaft und kühl war zieht sowohl die Gastronmie als auch das Stadtmuseum, Gästeführer und Plättenfahrer ein positives Resümee.

Nach den Öffnungen zum Pfingstwochenende fanden allein 5.000 Besucher den Weg auf die Burghauser Burg. So konnten sich Besucher eines Bildes erfreuen, das so schon lange nicht mehr zu sehen war: Picknickdecken am großen Waffenplatz vor der Kulisse der Hauptburg und Gästeführer in ihren Gewandungen.

Sigrid Resch, Toursimuschefin in Burghausen, zeigt sich sehr zufrieden mit dem gelungenen Start in die Saison: „Die Leute kamen aus dem bayerischen und österreichischen Umland von etwa 150 Kilometer zu uns. Viele spazierten über die Burg, bei den Gästeführungen und im Museum zeigten sich die Besucher allerdings noch etwas verhalten."

200 Besucher zählte das Stadtmuseum und auch Burgführungen konnten sich reger Teilnahme erfreuen. Zwischen zwei Regenschauern stach auch die erste Plätte des Jahres in die Salzach, 15 gut gelaunte Mitfahrer genossen die Fahrt bei weiß-blauem Himmel und strahlender Sonne.

Auch die Gastgärten am Stadtplatz waren gut besucht. Luigi Palazzo von der gleichnamigen Eis & Essbar, Johanna Mitterer vom Hotel Post und Peter Höcketstaller vom Bayerischen Hof zeigten sich sehr zufrieden mit dem Pfingstwochenende. Die Gastronomen hatten sich für die Wetterlage mit Schirmen und Heizpilzen vorbereitet, worüber die zahlreichen Gäste sehr dankbar waren. Die nötigen Registrierungen verliefen reibungslos.

Bis einschließlich 6. Juni sind in Bayern noch Schulferien, so finden die öffentlichen Burgführungen auch am Donnerstag und Freitag um 14 Uhr statt. Nach den Ferien können diese nur samstags, sonntags und feiertags um 11 und 14 Uhr gebucht werden. Jeden Sonntag um 14 Uhr startet die Plätte von Tittmoning nach Burghausen. Anmeldung ist jeweils bei der Burghauser Touristik erforderlich, es gelten die 3-G-Regel und Maskenpflicht