Ganze elf Projekte wurden von Leader im Jahr 2021 gefördert. Nun ruft der Verband Interessierte zu einer Onlineumfrage auf.

INNVIERTEL, BEZIRK BRAUNAU. Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die Leader-Region Mitten im Innviertel zurück. Als Anlaufstelle für Ideen, Projekte und Netzwerke in der Region hat Leader mit den 38 Mitgliedsgemeinden vieles auf den Weg gebracht, um die Lebensqualität im Innviertel zu steigern. Acht der Gemeinden stammen aus dem Bezirk Braunau, und gemeinsam mit den 30 weiteren aus dem Bezirk Ried werden für regionale Herausforderungen Lösungen entwickelt und Fördergelder genutzt.

Aufschwung für Regionalität

2021 waren zwar kaum Veranstaltungen möglich, doch bekam Regionalität einen spürbaren Aufschwung. Insgesamt elf Projekte wurden zur Förderung durch Leader empfohlen und stehen nun in den Startlöchern. Seit 2015 flossen Leader-Fördermittel in der Höhe von rund 3,18 Millionen Euro in die Region. Details hierzu im Leader-Jahresbericht.

Die Vorbereitungen für die neue Periode laufen bereits. Aktuell sind Interessierte eingeladen, an der Innviertler LEADER-Onlineumfrage teilzunehmen und damit die Zukunft der Region mitzugestalten. Obfrau Andrea Eckerstorfer: "Gestaltet mit uns die Region von morgen! Für alle, die an der Zukunft unserer Region mitarbeiten wollen, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt."