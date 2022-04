Der Mürztaler Autor Franz Preitler las in der Brucker Stadtbücherei zugunsten einer Benefiz-Aktion für die Ukraine.

BRUCK AN DER MUR. Kürzlich startete die Stadtbücherei Bruck an der Mur mit einer spannenden Benefiz-Lesung in den Frühling. Zugunsten der Ukraine konnte ein Erlös von rund 300 Euro erzielt werden. Erfolgsautor Franz Preitler trug in gewohnt humorvoller Manier Auszüge aus seinem neuen historischen Krimi „Mord in der Waldheimat“ vor.

Gespannt lauschten die Leser:innen allerdings nicht nur dem Krimi, sondern erfreuten sich auch an den vorgetragenen Anekdoten aus der Zeit Peter Roseggers. Bekannt als Nacherzähler von Sagen und Legenden rund um unsere Heimat, bewahrt Franz Preitler so spannende Geschichten vor dem Vergessen und weckt die Leselust auf sein Buch.

Franz Preitler liest aus seinem neuen Krimi "Mord in der Waldheimat"

Foto: Stadtbücherei Bruck

Im Anschluss an die Lesung signierte der Autor die erworbenen Bücher und bedankte sich bei allen für die Spendenbereitschaft. Er selbst spendete sein Honorar sowie einen Teil des Erlöses aus dem Buchverkauf für den guten Zweck.

Seit März 2019 leitet Franz Preitler den steirischen Literatur- und Kulturverein Roseggerbund Waldheimat.



Kriminacht Open End

Munter weiter ging es in der Veranstaltungsreihe "Angesagtes Lesen quer durch unsere Stadt" sodann am 8. April 2022.

Wollten Sie auch schon mal inmitten von Geschichten und Spielen übernachten?

In der „Crime & Wine“-Nacht erfüllte Silke Reitbauer-Rieger von der Stadtbücherei Bruck einer Leserin einen lang gehegter Wunsch: eine "Übernachtungsparty" in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei. In gemütlicher Runde lasen sich die Teilnehmer:innen gegenseitig ihre Lieblings-Krimi-Geschichten vor. Es wurde sich gefürchtet, gelacht, viel erzählt und gespielt.

Ganz dem Motto nachempfunden, brachte Manfred Werlein von den Spielefreunden der Ludothek themenbezogene Spiele ein. Mit Black Stories und Activity Crime wurde der Abend abgerundet und schlussendlich Quartier bezogen.



Kein Ende der Geschichte

Weiter geht es in der bunten Veranstaltungsreihe schon am 29. April. Gabriela Stieninger unterhält das Publikum ab 18 Uhr im Café Schloffer mit musikalischen Kaffeehausgeschichten und Gesang. Im Mai dreht sich alles um kulinarische Geschichten im Bistro Aktiv und im Juni können wir uns auf Literatur unterm Lindenbaum beim Gasthaus Kuhness freuen, Details dazu finden Sie hier.

Ein Podcast mit Franz Preitler

