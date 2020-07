In Aflenz wurde in den letzten Jahren viel investiert. Die anhaltende Aufbruchsstimmung schlägt sich auch im Bevölkerungswachstum nieder, welcher wiederum durch gezielten Wohnbau erreicht wurde. Am Samstag wurde ein weiterer Neubau an die zukünftigen Bewohner übergeben.

Leben in Aflenz

Bereits 2007 wurden die ersten Schritte des Projekts getätigt, als Stefan Pierer Gründe in Aflenz erwarb. 2012 wurde "Leben in Aflenz" gegründet, nur zwei Jahre später konnte das erste Haus an die Bewohner übergeben werden. "Und darauf folgte jedes Jahr ein weiteres" erzählte Günther Essenko bei der nun ersten offiziell stattfindenden Hausübergabe stolz. Mit dem nun sechsten Wohnhaus gibt es vier Neubauten und zwei renovierte alte Bürgerhäuser im Zentrum von Aflenz Kurort. Und damit ist man noch lange nicht fertig. "In den nächsten vier Jahren werden wir zweistellig", verspricht Essenko. Das Wandhaus und der Hubertushof sind als die nächsten zwei Projekte schon in Arbeit, an Vormerkungen für diese Wohnungen mangelt es auch nicht.

Hausübergabe

Die Wohnungen im nun offiziell übergebenen Objekt sind bereits alle vergeben und zum Teil auch schon bezogen. Dank der engagierten Firmen, welche Großteils aus der Region stammen, konnte das Haus trotz Corona-Krise fast pünktlich fertiggestellt werden. Der Neubau hat, wie auch die anderen Bauten, Niedrigenergiewerte sowie Lift, großzügiges Kellerabteil, Tiefgaragen, Garagen oder Carports. Zudem hat jede Wohnung einen Balkon oder eine Terrasse. Sämtliche Projekte wurden von der Pierer Immobilien GmbH & Co KG gebaut und eigenfinanziert. Auf Fördermittel vom Land wurde verzichtet, was nicht nur Landesrat Hans Seitinger bei der Übergabe würdigte.

Aflenz lebt auf

"Stefan Pierer geht die Rechnung in der Seele auf," lobte Seitinger das Engagement des Unternehmers. Das trifft wohl auch auf den Aflenzer Bürgermeister Hubert Lenger zu. Dieser freut sich über die Aufbruchstimmung, welche der Ort durch die vielen Investitionen erfährt. In den letzten sechs Jahren entstanden in Aflenz schließlich 37 neue Wohneinheiten mit 70 Bewohnern. Allein dadurch konnte Aflenz einen beträchtlichen Zuzug erfahren. Aber auch die Investitionen in die gesamte Infrastruktur machen sich spürbar bezahlt. Die Aflenzer finden in ihrem Ort alles, was man zum Leben braucht und noch mehr. So hat sich auch die Aflenzer Bürgeralm, nicht zuletzt durch das große Engagement von Pierer Immobilien, zu einem äußerst beliebten Ausflugsziel gemausert.