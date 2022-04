Was war los bei uns in der Region, vor 25 Jahren und vor 50 Jahren? Wir haben einen Blick zurück gewagt und in früheren Ausgaben unserer Zeitung gestöbert.



Vor 25 Jahren

Der neue Obersteirer

12. April 1997

In Leoben dreht sich drei Wochen lang ein riesiges Eröffnungs-Karussell: An diesem Wochenende wird die Sportanlage am Tivoli eröffnet, am 18. April ist der neue Hauptplatz an der Reihe und am 26. April läuft die Landesausstellung "made in styria" an.

Eine Leistungsschau von 18 Autohändlern wird wieder die Brucker Autoschau, die am nächsten Wochenende den Hauptplatz der Bezirksstadt beherrschen wird. Rund 250 Modelle werden bei diesem Auto-Freiluft-Salon zu sehen sein.

Auf eine sehr erfolgreiche Schisaison kann das sportliche Aushängeschild des Mürzer Oberlandes, der 17-jährige Mürzsteger Manfred Gruber stolz sein. Er wurde ÖSV-Jugendmeister und Sieger des Slalombewerbes bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Schweden.

Vor 50 Jahren

Der Obersteirer

8. April 1972

Die Karriere der jungen Brucker Schauspielerin Edith Steinach geht steil nach oben. Nachdem sie als Partnerin von Johannes Heesters und Gustav Knuth große Bühnenerfolge feiern konnte, spielt die hübsche Obersteirerin nun mit Hans-Joachim Kulenkampff in B. Shaws "Pygmalion" das Blumenmädchen Eliza.

Der trockene Winter machte es deutlich: Krieglach muss die Wasserversorgung ausbauen. Die Marktgemeinde wird nur durch ein Großprojekt ausreichend mit Wasser versorgt. Die Schwöbinger Quellen wurden auf Quantität und Qualität bereits untersucht. Das Ergebnis war sehr gut.

Red Star Knittelfeld prüft die Mürzzuschlager. Die Phönix-Elf besiegte Gratkorn klar mit 4:0 (1:0) Toren. Die Kolar-Schützlinge sollten auch gegen Red Star gewinnen.