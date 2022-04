Mit dem Projekt "Murinsel 2.0 möchte die Stadt Bruck an der Mur das Freizeit- und Bewegungsangebot speziell für Kinder und Jugendliche mit besonderen Highlights wie einer "Dirtline" , einem "Pumptrack" sowie neuen Spiel- und Sportgeräten ausbauen.



BRUCK AN DER MUR. Gerade Kinder und Jugendliche haben einen enormen Bewegungsdrang, und das nicht etwa erst seit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. Für die Stadt Bruck ist es daher wichtig, speziell jungen Menschen eine gute, öffentlich zugängliche Infrastruktur für ihre Freizeitgestaltung bieten zu können. Die Murinsel in Bruck bietet sich dafür ja geradezu an. Das Freizeit- und Bewegungsangebot in diesem Bereich für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten auszubauen, ist daher das Ziel der Stadtverantwortlichen. „Spätestens seit Corona wissen wir, dass wir in den Städten mehr Möglichkeiten zur Sportausübung unter freiem Himmel benötigen. Hier wollen wir ansetzen und die Murinsel als pulsierendes Freizeitzentrum für alle weiterentwickeln“, sagt Stadträtin und Jugendreferentin Claudia Dornhofer.

Projekt Murinsel 2.0



Mit dem Projekt Murinsel 2.0 hat nun Sportreferent Christian Mayer mit Vereinen wie den DO-Bikern um Christian Schemmel einen Masterplan entwickelt, in welche Richtung sich das Naherholungsgebiet in den nächsten Jahren entwickeln soll. Für heuer sind auf Wunsch der Skaterszene neue Rampen und Geräte für den Platz der Jugend vorgesehen. Beim bestehenden Spielplatz soll mit dem Kinderparlament ein weiteres Spielgerät errichtet werden, zusätzliche Kraftstationen sollen generationenübergreifende Übungsmöglichkeiten bieten. Der öffentliche Beachvolleyballplatz erhält mit Mai eine neue Dusche und Sitzmöglichkeiten, der öffentliche Fußballplatz größere Tore. „Dadurch soll dieser Bereich weiter aufgewertet und stärker genutzt werden. Grillplätze und Hängematten sind für 2023 geplant“, so Mayer, der auch den Partnern Energie Steiermark und Stadtwerke Kapfenberg dankt.

Platz für neue Trendsportarten



Doch auch ganz spezielle Highlights möchte man setzen: Im westlichen Teil der Murinsel entsteht mit einer "Dirtline" und einem "Pumptrack" ein kleines Paradies für Mountainbiker, Dirtbiker und BMX-Fahrer. Der städtische Wirtschaftsbetrieb setzte bereits die Vorarbeiten um, die DO-Biker konzipieren die Strecken. „Eine Dirtline ist eine Sprungschanzenspur, deren unterschiedliche Schanzen aus Erde bestehen. Bei einem Pumptrack handelt es sich um einen Fahrrad-Rundkurs mit einer etwa ein bis zwei Meter breiten Fahrspur, die mit verschiedenen Bodenwellen und Steilwandkurven versehen ist. Hier besteht die Kunst darin, ohne in die Pedale des Fahrrads zu treten nur durch Pumpbewegungen des Körpers die Runde zu schaffen“, erklärt Schemmel.

Neue Padel-Courts



Bereits im Bau befinden sich zwei weitere Padel-Courts auf der ESV-Anlage, die von Lukas Labitsch errichtet werden. „Die Trendsportart Padel ist stark im Kommen, hier wollen wir Vorreiter sein und das Angebot ausbauen“, so Labitsch, der am Wochenende eine österreichweite Turnierserie startete. Am Samstag, den 30. April, laden die neu gegründeten Padel Lions Club im Rahmen des Frühlingsfestes auf der Murinsel zu einem Tag der offenen Tür. „An diesem Tag können alle Interessierten kostenlos Padel spielen und sie werden sehen, jeder kann diese Sportart schnell erlernen“, ist Labitsch überzeugt. Die zwei neuen Plätze, die in Zusammenarbeit mit Wüstenrot errichtet werden, sind Anfang Mai fertig. Hier werden über 100.000 Euro investiert.

Für die Zukunft planen



Das Potential der Murinsel ist für Dornhofer und Mayer damit aber noch lange nicht ausgeschöpft. Vor allem für den Bereich "Calisthenics" biete sich das Naherholungsgebiet förmlich an. An diesen Trimm-dich-Geräten wie Reckstangen, Barren, Sprossen und Hangelleiter können Kräftigungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden. Der Masterplan Murinsel sieht für die kommenden Jahre außerdem weitere Angebote wie eine Boulder-Wand, die Asphaltierung des Pumptracks und einen Parcours für Kinder sowie Grillplätze und Hängematten beim Beachvolleyballplatz vor.

Was den Autoverkehr auf der Murinsel betrifft, so sprechen sich alle Beteiligten für eine Kanalisierung aus. „Radfahrer:innen, Fußgänger:innen und Freizeitsportler:innen sollten den Vorrang haben“, so der Tenor. Weitere Schritte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind für heuer ebenfalls vorgesehen.

Das könnte dich zum Thema Stadt Bruck auch interessieren:

ADRA Bruck an der Mur sammelt für die Ukraine