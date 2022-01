Beim Weltcup der Naturbahnrodler im rumänischen Vatra Dornei gab es für Michael Scheikl Rang fünf, Michelle Diepold wurde Sechste.

Weltmeister Thomas Kammerlander (T) gewann, Weltcupgesamtsieger Scheikl lag 0,79 Sek. zurück. "Ich habe mir auf der Bahn schwer getan, die Abstimmung hat nicht ganz gestimmt", sagte der Kindberger, "im zweiten Lauf waren dann noch ein paar Kleinigkeiten dabei, die nicht so gut waren."

Michelle Diepold, die sich im ersten Training eine Knöchelverletzung zugezogen hatte und das zweite Training auslassen musste, fuhr auf Rang sechs. "Mein Fuß war immer noch geschwollen, ich konnte nicht alles riskieren", sagte die Aflenzerin. Am Wochenende geht es in Deutschnofen (It) weiter.

Platz zwei bei den Junioren

Dafür gab es im Juniorenweltcup einen tollen Podestplatz. Beim Rennen in Navis (Tirol) rodelte Sebastian Feldhammer 0,71 Sekunden hinter Sieger Gruber (It) auf den zweiten Platz. Es war, nach Rang drei auf der Winterleiten, bereits das zweite Weltcup-Podium des jungen Mariazellers.