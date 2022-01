Obwohl das aktuelle Studienjahr seit Monaten läuft, ermöglicht die FH Joanneum in Graz und Kapfenberg unter gewissen Voraussetzungen einen Einstieg mit dem kommenden Semester.



Absolventinnen und Absolventen bestimmter technischer höherer Schulen können sich an der FH Joanneum noch bis 14. Februar 2022 um einen Studienplatz bei den Bachelorstudiengängen „Elektronik und Computer Engineering“, „Industrielle Mechatronik“, „Internettechnik“ und „Software Design“ bewerben. Studienstart ist das Sommersemester 2022. Interessierte durchlaufen dabei ein Anerkennungsverfahren und müssen keine Zusatzprüfungen ablegen.

Chance für Quereinsteiger



Die Geschäftsführer der FH Joanneum Karl Peter Pfeiffer und Martin Payer dazu: „Für die Studierenden entfällt mit dem Quereinstieg das erste Semester, das sie durch ihren Abschluss an einer bestimmten Höheren Technischen Lehranstalt oder einer facheinschlägigen Allgemeinbildenden oder Berufsbildenden Höheren Schule wettmachen. Wir wollen jungen technikaffinen Menschen, die etwa direkt nach der Matura zunächst den Zivildienst oder Präsenzdienst absolviert oder in die Arbeitswelt hinein geschnuppert haben, die Möglichkeit bieten, ihr Traumstudium an der FH Joanneum so bald als möglich zu beginnen.“ Der Quereinstieg ist auch für Studierende möglich, die von einer anderen Hochschule an die FH Joanneum wechseln möchten.

Einstieg im Semester



Für den Vollzeit-Bachelorstudiengang „Elektronik und Computer Engineering“ an der FH Joanneum Graz sowie den dualen Bachelorstudiengang „Industrielle Mechatronik“ an der FH Joanneum Kapfenberg können sich Absolventinnen und Absolventen bewerben, die an einer facheinschlägigen Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) einen Zweig wie beispielsweise Elektronik, Elektrotechnik beziehungsweise Mechatronik oder Robotik besucht haben. Zu diesen HTLs zählen unter anderem die HTL Kapfenberg, die HTL Bulme in Graz, die HTL Mössingerstraße in Klagenfurt, die HTL Wolfsberg, die HTL Steyr, die HTL Hollabrunn, die HTL Pinkafeld oder die HTL Wien West.

Für den Vollzeit-Bachelorstudiengang „Internettechnik“ und den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Software Design“, die an der FH Joanneum Kapfenberg angeboten werden, können sich Absolventinnen und Absolventen einer facheinschlägigen Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS) oder einer facheinschlägigen Berufsbildenden Höheren Schule (BHS) bewerben. Sie müssen an diesen Schulen einen bestimmten Schwerpunkt wie Technik oder Informatik absolviert haben. Zu diesen Schulen zählen unter anderem das BORG Murau, das Mediendesignkolleg Krieglach, BHAK Grazbachgasse in Graz, WIKU Graz, BHAK Weiz, HAK Feldbach, BRG Kapfenberg, BRG Leoben, BRG Rein, HAK Judenburg, HTL Kaindorf, HTL Pinkafeld, HTL Weiz, HTL Villach und viele weitere.

Jetzt bewerben!



Bis 14. Februar 2022 können Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen mit dem Betreff „Quereinstieg Sommersemester 2022“ direkt an bewerbung@fh-joanneum.at senden. Details zu den Zugangsvoraussetzungen und zur Bewerbung gibt es auf der FH-Homepage.