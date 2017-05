Jugend am Werk , Wr. Str. 130 , 8605 Kapfenberg AT

Wegwerfen und gleich etwas Neues kaufen? Nein! Im Reparatur Café werden Ihre alten Haushaltsgeräte von ehrenamtlichen Mitarbeitern repariert. In den Räumlichkeiten von Jugend am Werk haben Sie während der Reparaturarbeiten die Möglichkeit sich mit Kaffee, Tee und Kuchen zu stärken und mit anderen Reparatur Café TeilnehmerInnen ins Gespräch zu kommen.



Fernseher und andere Unterhaltungselektronikgeräte können derzeit nicht angenommen werden. In diesen Fällen wird an professionelle Werkstätten verwiesen.



Leitung: Gottfried Spanblöchl und Rudi Huber