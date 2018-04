23.04.2018, 12:20 Uhr

Bruck an der Mur : Hauptplatz |

Botschafter der steirischen Volkskultur im In- und Ausland

Roßecker präsentieren beeindruckende Leistungsbilanz der letzten 2 Jahre

Der Trachtenverein Roßecker, die erfolgreichste Volkstanz- und Schuhplattlergruppe der Steiermark, ließ am 22. April 2018 bei der zweijährig stattfindenden Jahreshauptversammlung seine Brauchtumsarbeit in Form von zahlreichen Veranstaltungen, Auftritten und Zusammenkünften in den Jahren 2016, 2017 und Anfang 2018 Revue passieren. Man durfte auch diesmal auf produktive Jahre und Erfolge in allen Bereichen zurückblicken.

Obmann Thomas Lang konnte den zahlreichen Mitgliedern und Ehrengästen (u.a. Bürgermeister Peter Koch, 1. Vzbgm. Susanne Kaltenegger, Landesverbandsvortänzer Norbert Buchegger uvm.) eine beeindruckende Leistungsbilanz präsentierten. Im Berichtszeitraum (1. Mai 2016 – 21. April 2018) trafen sich die aktiven Mitglieder insgesamt 279-mal, die Kindertanzgruppe konnte rund 100 Aktivitäten verzeichnen. Insgesamt wurden 166 Proben und 89 Auftritte absolviert. Dabei waren bei den Vereinsaktivitäten ca. 4500 Roßecker mit dabei. Das bedeutet umgerechnet einen Arbeitseinsatz von ca. 14.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden im Dienste der Öffentlichkeit bzw. der Volkskultur.Der Verein verzeichnet nicht nur mit augenblicklich 636 „Roßeckern“ die größte Mitgliederzahl seit Vereinsbestehen, sondern darf sich auch über großen jugendlichen Zuwachs in den verschiedenen Tanzgruppen freuen. Die etwa 30 aktiven Tänzerinnen und Tänzer absolvierten im Berichtzeitraum unzählige Auftritte, von denen Obmann Thomas Lang nur die „Highlights“ anreißen konnte: 2016 gelang der Tanzgruppe der erste Platz beim Wertungstanzen und Platteln in Frohnleiten, 2017 in Rein konnten gemeinsam mit der Kindertanzgruppe 5 Siege ertanzt werden. Besonders erfreulich waren in den beiden vergangen Jahren die Siege beim Steirischen Tanz- und Plattlerwettbewerb. Als beste steirische Tanzgruppe darf man sich mittlerweile über 15 Landesmeistertitel im Tanzbewerb und 14 Titel beim Schuhplatteln freuen. Erfolgreich waren zudem die Auslandsfahrten nach Slowenien, Deutschland, in die Tschechische Republik und die Auslandstournee nach Japan zu einem internationalen Folklorefestival, zu dem die Rossecker als erste Gruppe aus Österreich von der japanischen Regierung eingeladen wurden.Natürlich war der Trachtenverein auch in dieser Funktionsperiode wieder mit TänzerInnen bei den jährlichen Tanzleistungsabzeichen vertreten. 44 Mitglieder legten mit Erfolg ein Abzeichen ab, wobei die Roßecker landesweit in der Bronze, Silber und Goldkategorie jeweils die meisten Abzeichenträger stellen. Auch die Kindertanzgruppe konnte beim erstmalig ausgetragenen Kinderabzeichen mit 14 Teilnehmer die erfolgreichste Gruppe der Steiermark stellen.Die Kindergruppe umfasst derzeit 46 Kindern im Alter von 4 bis 14 Jahren.. Ihr Können zeigten die Kinder, die neben der Vereinsmusikgruppe für die Auflockerung der Versammlung sorgten, gleich vor Ort.Als einer der letzten Punkte wurde die Neuwahl der Funktionäre durchgeführt. Thomas Lang übernimmt wieder das Amt des Obmannes mit Dominique Marliot als Stellvertreterin. Alle Neuwahlen, des sehr jungen Vereinsvorstandes (Durchschnittsalter des Vorstandes liegt unter 30 Jahren) erfolgten einstimmig.Als Dank für die jahrelange Unterstützung der Roßecker wurden insgesamt 42 Mitglieder für ihre 25-jährige, 40-jährige und 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Otto Theiler, Alfred Kohlhuber und Josef Rack konnte sogar zur 60jährigen Mitgliedschaft gratuliert werden.Für die großartigen Verdienste um die Jugendarbeit wurden die Familien Sonja und Walter Rack, sowie Ingrid und Josef Rack ausgezeichnet.Bürgermeister Peter Koch und Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger lobten in ihren Grußworten die beeindruckende Leistungsbilanz der Roßecker und unterstrichen deren besondere Stellung und Bedeutung als Botschafter der Stadt Bruck an der Mur im In- und Ausland.Dass sich die Roßecker nicht auf ihren Erfolgen ausruhen beweisen die vielen Aktivitäten im heurigen Jahr. Die Tanzgruppe wird Anfang September österreichische Volkskultur in Moskau präsentieren, die Kindergruppe wird an einem internationalen Folklorefestival in Italien teilnehmen. Gemäß dem Motto der Roßecker „ Der Zeit verpflichtet, dem Brauchtum stets treu“ will man auch in Zukunft Tradition und Innovation in der Volkskultur erfolgreich verbinden.