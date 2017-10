Workshop: "Gemüsetiger-Alarm!" - Ernährung von 1-3 Jahren

Damit aus unseren Kleinsten keine Naschkätzchen, sondern richtige Gemümsetiger werden, muss man sie schon früh für unser vielfältiges Nahrungsangebot begeistern. Dieser kostnelose Workshop behandelt Themen wie: Mahlzeitenhäufigkeit und -verteilung; Spinat und Co - was Kinder jetzt brauchen; Gaumenkitzel - so kommen Kinder auf den Geschmack; Süßes oder Saures? - Tipps für das richtige Maß; Kinderlebensmittel unter der Lupe.Beraterin: Elisabeth HarmuthAmeldung erforderlich unter Tel. 0316/8035-1131 (Mo-Fr 8 bis 12 Uhr) oder richtigessen@stgkk.at