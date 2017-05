, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße , 8600 Bruck an der Mur AT

Bruck an der Mur : Kirchplatz |

Wochenmarkt in Bruck/Mur – aufgrund einer Großveranstaltung am Hauptplatz findet der Wochenmarkt ausnahmsweise am Kirchplatz im Bereich der Fr.-L.-Jahn-Straße statt.



Herzhafte Speck- und Käsespezialitäten, frisches Obst und knackiges Gemüse, knuspriges Brot und viele weitere Köstlichkeiten aus der Region gibt es beim

Wochenmarkt im Herzen von Bruck an der Mur.



Jeden Mittwoch und Samstag bieten die Standbetreiber von 7.00 bis 12.30 Uhr eine bunte Vielfalt an Produkten direkt vom Erzeuger.



Die Standler und Marktfahrer freuen sich auf Ihren Besuch!