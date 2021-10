Mit der neuen App "E-Fairteiler" der Energie AG können sich Energiegemeinschaften Strom aus erneuerbarer Energie teilen bzw. diesen nutzen, ohne, dass jeder Teilnehmer unbedingt eine eigene Solar-Anlage haben muss.

ÖSTERREICH. Über die App "E-Fairteiler "geben Besitzer von Photovoltaik-Anlagen den produzierten Sonnenstrom anderen entgeltlich oder unentgeltlich weiter, egal, wo in Österreich sich diese befinden.

Hintergrund: Im Erneuerbaren Ausbaugesetz (EAG) werden Bürger-Energiegemeinschaften und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften als Teil der Lösung angesprochen. Solche schaffen die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und Vereine direkt an der Energiewende teilnehmen können. Für die praktische Umsetzung gilt es eine Reihe von technischen und organisatorischen Herausforderungen von den Unternehmen der E-Wirtschaft zu lösen.

Unkomplizierte Verteilung von Öko-Strom



Unter dem Motto „Jeder Österreicher kann sauberen Sonnenstrom tanken“ ermöglicht das E-Fairteiler-Konzept die einfache Bildung von Energie-Gemeinschaften im Bereich Sonnenstrom (den neuen Möglichkeiten des EAG-Gesetzes folgend).

Das Ziel dahinter: Mit dem E-Fairteiler kann jeder Österreicher ohne große Mühe Strom aus erneuerbarer Energie beziehen und ganz einfach nachhaltigen Solarstrom nutzen.

Wie das funktioniert: Jede Person mit eigenen Photovoltaik-Anlagen am Dach kann den eigens produzierten Sonnenstrom entgeltlich oder auch unentgeltlich mit anderen Personen über die E-Fairteiler-App teilen. So kann beispielsweise ein Burgenländer ohne eigene Solar-Anlage mit nur wenigen Klicks den nachhaltigen Sonnenstrom eines Bauernhofs in Freistadt beziehen.

