3.283 Personen haben sich in Österreich neu mit dem Corona-Virus infiziert. Ein weiterer Gecko-Gipfel zu Omikron wurde einberufen.

ÖSTERREICH. Am Sonntag, 2. Jänner 2022, werden für Österreich 3.283 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es österreichweit doppelt so viele Neuinfektionen wie am Sonntag vor einer Woche, und das wo aufgrund der Weihnachtsferien noch immer weniger getestet wird als zu normalen Zeiten.

Für Donnerstag, 6. Jänner ist daher eine weitere Sitzung von Mitgliedern der Bundesregierung, Landeshauptleuten und den Expertinnen und Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination "Gecko" angesetzt. Dabei soll die aktuelle Lage besprochen werden. Über die Ergebnisse der Beratungen soll danach in einer Pressekonferenz informiert werden.

Bisher gab es in Österreich 1.285.510 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind 13.752 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.238.911 wieder genesen. Derzeit befinden sich 973 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 325 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern am Sonntag, 2. Jänner:

Burgenland: 55

Kärnten: 148

Niederösterreich: 450

Oberösterreich: 380

Salzburg: 417

Steiermark: 203

Tirol: 712

Vorarlberg: 172

Wien: 746

