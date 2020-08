Der Verein Auf Augenhöhe lud zum Pre Open Dinner in den Marchfelderhof mit Vorfreude auf den ersten Ballabend am 17. Oktober inklusive.

Der Verein "Auf Augenhöhe" unterstützt seit 2012 Menschen mit Handicap und veranstaltet Jahr für Jahr eine besondere Spendenaktion in Kombination mit einem köstlichen Charity-Dinner.

Die Obfrau des Vereins "Auf Augenhöhe", Christine Brunhölzl und ihr Mann Rene luden so auch heuer zu einem Midsummernight Dinner in den kultigen Marchfelderhof in Deutsch Wagram – diesmal auch erstmals in gemeinsamer Vorfreude auf den ersten Ball des Vereins, der im Oktober unter dem Motto "James Bond" stattfinden wird und eine Premiere für den seit acht Jahren bestehenden Verein darstellt.

Die diesjährige Midsummer Night im Marchfelderhof überzeugte mit einem fabelhaftem Dinner, einem erlesenen Programm und vielen Promis wie Fashion-Prinz Nhut La Hong, Andrea Fendrich, Edith Leyrer, Volksopernstar Gernot und Reinwald Kranner mit Tochter Stella, Evelyn Rille, Rosalinde Haller, Kathi Stumpf und Alexander Beza, Patricia Staniek, Autor Robert Sommer, Dancingstar Vadim Garbuzov mit Nicole Ettlinger, Cyril Radlher, Domino Blue, Mr. Ferrari Heribert Kasper mit Monka Zechner u.nd viele mehr.

James Bond Ball im Palais Schönburg am 17.Oktober

Der "James Bond Ball" des Vereins "Auf Augenhöhe" wird am 17.Oktober im Palais Schönburg stattfinden. "Wir sind beim James Bond Ball fast ausverkauft - es gibt nur noch genau 21 Karten. Aufgrund von Corona mussten wir natürlich die Kartenanzahl verringern", so Christine Brunhölzl zum Ball.

Restkarten unter office@auf-augenhoehe.at

Fotos © Rene Brunhölzl