Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat untersucht, ob man für Haushaltsgeräte, die älter als zehn Jahre sind, Ersatzteile auf dem Markt findet. 85 Prozent waren noch zu bekommen.

ÖSTERREICH. Viele Anbieter geben an, dass sie Austauschteile 10 Jahre lang vorrätig halten. In der Erhebung zeigte sich, dass dieser Zeitraum meist viel länger ist. Das älteste Gerät, für das sich noch ein Ersatzteil finden ließ, war ein Gas‑Kochfeld von Neff, dass bereits seit über 32 Jahren in Betrieb ist.

Erhoben wurde die Erhältlichkeit von einfach auszutauschenden Ersatzteilen, also Teilen die auch vom Laien leicht ausgewechselt werden können. Die für die Überprüfung ausgewählten Komponenten gehörten zu 44 Geräten aus 13 verschiedenen Produktkategorien mit einem Alter zwischen 10 und 32 Jahren.

Weniger erfolgreich war man bei einer Gummidichtung für das Bullauge einer mehr als 40 Jahre alten Eudora-Waschmaschine, zwei Zubehörteilen für eine 31 Jahre alte Kenwood-Küchenmaschine, Dichtung und Gefrierfach für einen 14 Jahre alten Privileg-Kühl-Gefrier-Schrank und einem Kohlefilter für eine 22-jährige Dunstabzugshaube von Gaggenau.

Reparieren statt wegwerfen" fordert Ministerin Gewessler.

Auf das Typenschild achten

Oft bieten die Hersteller auf ihren Webseiten die Möglichkeit, nach Ersatzteilen zu suchen und sie dort auch gleich zu bestellen. Falls die Websuche nicht zum Erfolg führte, halfen Anfragen per E-Mail oder Telefon. Wichtigstes Hilfsmittel bei Suche nach Austauschteilen ist das Typenschild des Gerätes, für das das Ersatzteil bestimmt ist. Hersteller und Ersatzteilanbieter geben im Internet Hinweise, wo sich das Typenschild am Gerät befindet. Weiterführend kann eine – eventuell ebenfalls im Internet recherchierbare – Explosionszeichnung des Gerätes hilfreich sein, um das benötigte Bauteil und dessen Artikelnummer genau zu bestimmen.

Hintergrund des Tests: Im Vorjahr wurden von der EU die Ökodesign-Verordnungen novelliert. Demnach dürfen nur noch Kühlgeräte, Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler und Fernsehgeräte auf den Markt gebracht werden, bei denen Ersatzteile für 7 bis 10 Jahre zu bekommen sind. Und zwar nach dem Verkauf des letzten Exemplars

Reparaturbonus startet nächste Woche

Unterdessen startet der Reparaturbonus für alte Geräte bald. Teilnehmenden Betrieben wird die Hälfte der Bruttokosten jeder Reparatur rückerstattet, die Abrechnung erfolgt monatlich. Kundinnen und Kunden können Gutscheine im Wert von bis zu 200 Euro direkt im Geschäft einlösen und bezahlen nur noch den halben Preis. "Reparieren ist immer besser als Wegwerfen. Gemeinsam können wir ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen und wertvolle Ressourcen sparen", so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zuletzt. Mehr dazu im folgenden Beitrag

