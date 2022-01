Pünktlich um 0.00 Uhr kam das österreichische Neujahrsbaby im niederösterreichischen Mödling auf die Welt - Mutter und Kind sind wohlauf. Bei den Geburten ging es im neuen Jahr dann aber auch in den anderen Bundesländern schnell zur Sache.

ÖSTERREICH. Ariz nahm zwar die Hilfe einer Saugglocke in Anspruch, bewies aber schon zu seiner Geburt ausgesprochene Pünktlichkeit: Das österreichische Neujahrsbaby kam im Landesklinikum Mödling auf die Welt, das Kind und seine 22-jährige Mutter sind wohlauf.

Ganz ohne künstliche Hilfsmittel schaffte es hingegen Selah-Agatha, die um 0.21 Uhr in Krems das Licht der Welt erblickte - die Kleine ist mit 3.920 Gramm und 53 Zentimetern bereits das dritte Baby ihrer Mutter. Um 0.25 brachte eine 27-Jährige ihr erstes Kind auf die Welt, und zwar im Spital von Zell am See: Der Bub heißt Elias.

Auch das ist ein (liebes) Symbolbild - ob es sich wegen des blauen Ohrenhäubchens um einen Buben handelt, ist nicht bekannt.

Foto: Baby Smile

hochgeladen von Mathias Kautzky

Das Neujahrsbaby aus Wien

In der Klinik Favoriten kam um 0.04 die kleine Lara als Wiener Neujahrsbaby auf die Welt. Mit 2.510 Gramm und 51 Zentimetern hat das Mädchen Durchschnittsmaße.

Weitere Neujahrsbabys gab es in Feldbach, Hall, in Schwarzach im Pongau sowie in Eisenstadt: In Feldbach kam um 0.06 Uhr Andreas zur Welt, das erste Kind der 31-jährigen Mutter. Im LKH Graz brachte eine 32-Jährige um 0.59 Uhr ihr drittes Kind auf die Welt. Der Bub heißt Mehmet, ist 2.890 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß.

Im Burgenland wurde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ein Bub um 3.32 Uhr geboren. Alexander ist 3.776 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß. Das erste Neujahrsbaby in Tirol wurde aus Hall gemeldet: Tarik erblickte dort um 4.54 Uhr das Licht der Welt. Er ist 49 cm groß und 2.920 Gramm schwer und ist das erste Kind seiner Mutter.



Das könnte Dich auch interessieren:

Kufsteiner Neujahrsbaby 2021 heißt Laura Josefine

Wiens Neujahrsbaby heißt Ilyas