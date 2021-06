Nach langen Spekulationen ist es fix: Alfred Stern (56) wird neuer Vorstandschef der OMV AG. Er folgt damit Rainer (Seele), der bereits Ende August aus dem Konzern ausscheiden wird.

ÖSTERREICH. Die mit Spannung erwartete Entscheidung wurde am Dienstag Abend am Ende einer Aufsichtsratssitzung getroffen, hieß es.

Damit werde die Transformation der OMV AG zum Chemiekonzern fortgesetzt. Der gelernte Kunststofftechniker Stern war bis vor kurzem Boss der Borealis AG gewesen, ab 1. April 2021 hatte er als Executive Officer die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Chemicals & Materials in der OMV übernommen. Der Manager hat große internationale Erfahrung in der chemischen Industrie, er hat in den vergangenen Jahren nicht nur das Polyolefin-Business von Borealis im Markt positioniert, sondern das Unternehmen auch in Richtung Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt.

Stern soll ab 1. September sein neues Amt als Vorstandschef übernehmen. Erhofft wird damit, dass der Konzern nach heftigen internen Problemen zur Ruhe kommt.

Spionagevorwürfe

Erst vor wenigen Wochen wurde der OMV-Konzern mit Spionagevorwürfen konfrontiert: Die OMV habe Umweltschützer durch Spionagefirmen systematisch überwachen lassen. Greenpeace forderte daraufhin "den Aufsichtsrat des teilstaatlichen Mineralölkonzerns auf, dem demokratiefeindlichen Treiben ihres CEOs Rainer Seele unverzüglich einen Riegel vorzuschieben und ihn abzuberufen". OMV Berichte über eine Überwachung von Umweltschützern in Neuseeland u. a. mit Peilsendern seien „schlichtweg falsch“, teilte der Konzern mit. Es seien lediglich öffentlich zugängliche Informationen gesammelt und aufbereitet worden, hieß es.

Weiters verklagte die OMV die Rechercheplattform Dossier und forderte 130.000 Euro Schadenersatz wegen kritischer Berichterstattung zum Borealis-Deal. Die OMV habe für die Borealis-Anteile einen zu hohen Kaufpreis bezahlt und ihren Aufsichtsrat über den Deal nicht ausreichend informiert, hieß es. Auch hier wies die OMV alle Vorwürfe zurück: Zentrale Aspekte der Borealis-Transaktion rund um den Kaufpreis und das Zustandekommen der Transaktion seien falsch wiedergegeben worden.

OMV-Boss Seele wird Vertrag nicht verlängern

