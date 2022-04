Das Software Competence Center Hagenberg (SCCH) leitet ein neues, grenzüberschreitendes Forschungsprojekt zum Thema vorausschauende Wartung mit künstlicher Intelligenz (KI).

HAGENBERG, ÖSTERREICH, TSCHECHIEN. Stehzeiten oder Ausfälle von Produktionsmaschinen will jeder vermeiden – egal ob Klein- und Mittelunternehmen (KMU) oder Industrieunternehmen. Seit Oktober 2021 erarbeitet im Interreg-Forschungsprojekt „PredMAIn“ ein Konsortium ein umfassendes Wissenspaket über KI-basierte, vorausschauende Wartung. Das SCCH leitet das Projekt, an dem zwei weitere österreichischen und drei tschechischen Partner beteiligt sind.

Wettbewerbsvorteil für kleine und mittlere Unternehmen

Ziel des Forschungsprojekts ist, umfangreiches Expertenwissen grenzüberschreitend an KMU weiterzugeben. Damit sollen der Zugang und die Implementation KI-basierter, vorausschauender Wartung erleichtert und ein Wettbewerbsvorteil geschaffen werden. "Diese KI-Algorithmen lernen das Verhalten der Maschinenteile und können so Hinweise auf Verschleiß, Lebensdauer sowie mögliche Ausfälle rechtzeitig voraussagen. In der Industrie findet das mehr und mehr Einzug", erklärt Projektleiter Mario Pichler.

„Wir wollen mit dem Projekt nicht nur Wissen aufbauen und weitergeben, sondern KMU auch für Vorteile sowie Herausforderungen bei KI in der vorausschauenden Wartung sensibilisieren."

Zur Sache

PredMAIn bündelt alle erforderlichen wissenschaftlichen und technologischen Kompetenzen durch folgende Partner

• SCCH Software Competence Center Hagenberg GmbH (AT)

• Intemac Solutions, s.r.o. (CZ)

• AC2T research GmbH (AT)

• University of South Bohemia (CZ)

• Compas automatizaca, spol. s.r.o (CZ)

• Profactor GmbH (AT)

Das Projekt läuft seit 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2022 und wird von der "Interreg Österreich-Tschechische Republik 2014–2020" gefördert. Das gesamte Budget für das Forschngsprojekt beläuft sich auf 589.000 Euro