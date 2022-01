Zu einem Brandereignis kam es in Groß St. Florian am 27. Jänner: Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei Holzstöße vor dem Presshaus eines Weingutes in Brand.

GROSS ST. FLORIAN. Kurz vor Mittag wurden am 27. Jänner die Feuerwehren Groß St. Florian und Gussendorf zu einem Brandeinsatz im Ortsgebiet alarmiert, nachdem zwei Holzstöße vor dem Presshaus eines Weingutes zu brennen begonnen hatten.

"Das Feuer breitete sich auf der Außenfassade des Gebäudes aus und drohte, auf das angrenzende Bürogebäude überzugreifen",

informiert Kontrollinspektor Christoph Grill von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Keine Verletzten, Ermittlungen laufen

Glücklicherweise konnte der Brand durch das rasche Einschreiten des Besitzers sowie durch die beiden Feuerwehren schnell eingedämmt und ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Bürogebäude verhindern werden.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt, der entstandene Sachschaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Die Ermittlungen durch einen Brandermittler des Landeskriminalamtes laufen.

