Mit vorausschauenden Maßnahmen, der Bürgerinformation, der gezielten Abholung von Förderungen und der Auftragserteilung an bewährte Partner setzt die Marktgemeinde Wies den Ausbau des Glasfasernetzes beharrlich fort. Zwei Millionen Euro wurden bereits in die zukunftsweisende Technologie investiert, jetzt stehen weitere Bauabschnitte in Kreuzberg und Vordersdorf mit einem Gesamtvolumen von 455.000 Euro – am 17. August erfolgte der Baustart – vor der praktischen Umsetzung.

(jf). Im Rahmen der ersten Pressekonferenz des neuen Gemeinderates auf dem Anwesen der Familie Nußmüller in Kreuzberg wurden die Pläne präsentiert. Der vollzählig erschienene Gemeindevorstand unterstrich mit seiner Anwesenheit die Wichtigkeit der weiteren Ausbauschritte. Es ist eine sehr beeindruckende Bilanz, die Bürgermeister Mag. Josef Waltl ziehen kann: „354 Verträge wurden bisher abgeschlossen, schon demnächst steht der 200. Glasfaseranschluss ins Haus.“ Gesetzt wird er in Wernersdorf. „Die Information in der Gemeinde hat gegriffen, das Interesse der Bevölkerung ist groß.“

„Billiger als bei uns geht es nicht zum Glasfaseranschluss. Es werden auch Förderschienen lukriert.“

Bgm. Mag. Josef Waltl

Marktgemeinde Wies

Durch die konstruktive Zusammenarbeit mit der Energie Steiermark und dem Wasserverband Eibiswald-Wies werden Synergien genutzt. „Um für beide Seiten Einsparungen zu erzielen“, so Waltl. „Es tut sich an allen Ecken und Enden etwas.“ Die nächsten Projekte betreffen den Abschnitt von Kreuzberg bis Kalkgrub (245.000 Euro) und den Raum Vordersdorf (210.000 Euro).

Für 2020 hat die Marktgemeinde Wies übrigens 820.000 Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes vorgesehen. Auch auf der so genannten Kowaldhöhe – von der B 76 in Richtung Buschenschank Haring – soll das Projekt weiter vorangetrieben werden.

Heimbüro und Schule zu Hause, ohne die englischen Ausdrücke dafür strapazieren zu wollen, haben aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gemacht, wie notwendig in manchen Bereichen des täglichen Lebens schnelles Internet sein kann. In Wies war man diesbezüglich schon lange vorher auf einem guten Weg. Alte Gasleitungen – zum Beispiel im Ortsgebiet – wurden für den Ausbau des Glasfasernetzes genutzt. Auch der rege Austausch mit der Energie Steiermark und dem Wasserverband trägt, wie berichtet, Früchte. „Dort, wo gegraben wird, können wir mitlegen“, erklärt Bürgermeister Josef Waltl. Soll heißen: Mit Weitblick können zusätzliche Baustellen, Erdbewegungen und damit Kosten vermieden werden, und trotzdem kommen alle ans Ziel!