Ein schöneres Geburtstagsgeschenk als das prachtvolle Sommerwetter hätte sich die Freiwillige Feuerwehr nicht wünschen können. Kein Windhauch, satte 31 Grad und Kurzarm auch um Mitternacht bildeten am vergangenen Samstag im Bahnhofpark die Zutaten für ein schmissiges Vergnügen für geschätzte fünfhundert Besucher. Zur Erinnerung: Die Wehr feiert heuer ihren 150. Geburtstag und steuert voll Elan auf den Bereichsfeuerwehrtag (10. September) in Stainz und die Jubiläumsveranstaltung im Refektorium (25. September) zu.

„Wir wollen auch für die Kinder etwas bieten“, luden HBI Robert Eibl, OBI Markus Gusel und OLM Andreas Scheer und ihr Team bereits ab 15 Uhr auf das Festgelände. Bei Geschicklichkeitsspielen, einer Spritzwand und einer Hüpfburg konnten sich die Kleinen austoben und bei Laune auch zum nahen Kinderspielplatz ausweichen.

Feiner Service der Feuerwehr

So richtig los ging es natürlich erst am Abend, als sich die Tische und Bänke mehr und mehr füllten. „Unser Bestreben war, die Gäste schnell und umfassend zu bedienen“, ließ OLM Matthias Pratter wissen, dass eine exakte Servicestrategie ausgearbeitet wurde. Nicht nur die erwachsenen Feuerwehrkameraden, sondern auch die Feuerwehrjugend und viele freiwillige Helfer hatten sich in den Dienst der ehrenamtlichen Sache gestellt. Neben dem Bier-, Wein-, Kaffee- und Likörstand hatte auch die Küche alle Hände voll zu tun, um Würstel, Hotdogs und Schnitzelsemmel in ausreichendem Tempo herzustellen. Bei allen Aktionen wurde – wie die schmucken Essens- und Getränkekarten auf den Tischen zeigten - auf Etikette Wert gelegt. Eine Anerkennung obendrauf: Unmittelbar nach Ende des Festes wurden Tische, Bänke, Stände und alle Anlagen abgebaut und gestapelt.

Musik spielte alle Stücke

Ein Wort zur Musik: Christian Strommer und seine Top 4 erwiesen sich als Unterhaltungsband der Extraklasse, die sich im Schlager ebenso zuhause fühlte wie in der Volksmusik, bei Evergreens und internationalen Hits. Der beste Clou gelang Christian Strommer, Peter Amreich, Christian Schneider, Peter Schalk und Andreas Mikula aber, als sie der FF Stainz ein Happy Birthday-Ständchen brachten.

Viele Kameraden aus umliegenden Wehren erwiesen dem Stainzer Parkfest ihre Ehre. Viele nutzten die Gelegenheit, Werbung für ihr eigenes Feuerwehrfest (17.7. Wald, 24.7. Ettendorf) zu machen und Vorverkaufskarten an den Mann zu bringen. Zu sehen waren auch die Bürgermeister OSR Walter Eichmann und Stephan Oswald sowie ABI Markus Schauer.

Stimmen von Besuchern

Gleich zwei Polterpartien suchten das Parkfest für ihre Fête aus. „Wir kommen aus Gleisdorf“, hatten Noch-nicht-Ehefrau Kerstin und ihre Mädels zunächst eine Alpaka-Wanderung und eine Fahrt mit der „Traktorgaudi“ absolviert. Ernst, so ihre Ansage, wurde es am Nachmittag beim Lazarus in Langegg und eben beim Parkfest der Feuerwehr. In Bräutigam-Team-T-Shirts machten Sebastian aus Eibiswald und seine Mannen auf sich aufmerksam. „Mein Freund ist bei der Feuerwehr und der wusste vom Fest in Stainz“, erklärte er sein Einfallen im Bahnhofpark. Den Hochzeitstermin am Samstag, so seine Zusicherung, werde er mit Sicherheit nicht verpassen. „Wir woll‘n Leit‘ treffen“, gaben Marina und Magdalena als Grund für ihren Besuch an. Den Grundstock an Leit‘ gaben die eigenen Familienmitglieder ab.