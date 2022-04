Mit dem so genannten „Andampfen“ am vergangenen Samstag ist der Stainzer Flascherlzug in die neue Saison gestartet. Er wartet mit einer Unzahl an Themenfahrten und Veranstaltungen auf. Nicht fehlen dabei die Muttertags-, die Musikantenfahrt, das „StainZeit“-Sängertreffen oder die integrierte Flugshow Ende August. Als ein Fixpunkt ist die 200-Jahr-Feier am 8.-10. Juli anzusehen. Wo der Flascherlzug doch erst 130 Jahre alt ist? Richtig, die restlichen siebzig Jahre steuert Bürgermeister OSR Walter Eichmann bei.

Gleich zur ersten Fahrt – pilotiert von Helmut Poglitsch - stellte sich die Freiwillige Feuerwehr Ettendorf mit einer besonderen Attraktion ein und lud die Kinder der in Stainz wohnhaften ukrainischen Vertriebenen zu einer Zugfahrt. „Wir wollten den Kindern ein wenig Normalität bescheren“, gewährte Kommandant ABI Markus Schauer, der mit OBI Markus Fellner gekommen war, Einblick in die Überlegungen der Wehr. Ebenfalls aus Ettendorf angereist: der Osterhase in seinem weißen Fell. Martin Stiegler hatte sich darin versteckt und versüßte den Kleinen die Fahrt mit Schoko-Osterhasen und Süßigkeiten. Am Ostersonn- und Ostermontag (15 Uhr) gibt es ein Dacapo, wieder wird der Osterhase mit an Bord sein.

Neuer Ausschank in Preding

Um die Zeit bis zur Abfahrt zu überbrücken, erklärte sich Franz Zettl, Obmann des Vereins Stainzer Eisenbahnfreunde, bereit, den ukrainischen Besuchern etwas über die Stainzer Bahn zu erzählen. Als Dolmetscherinnen fungierten Irena A. und Nastasiia V., die auch verrieten, dass es einen Osterhasen in ihrem Land nicht gibt. Sehr wohl aber gibt es die Osterspeisensegnung und das gemütliche Zusammensitzen im Familienkreis.

Eine Neuerung war von Zugwirt Harald Florian-Schaar zu erfahren. Seit kurzem ist der Bahnhof Preding mit einem modernen Ausschank ausgestattet. „Ein Nass werden der Schuhe gibt es nicht mehr“, verriet der Zugwirt, dass der Grund fachgerecht eingeschottert wurde. Die Einmal- und die laufenden Kosten übernahmen die Gemeinden Preding und Stainz in partnerschaftlicher Arbeitsteilung. „Marketing braucht Verlässlichkeit“, begründete Harald Florian-Schaar die Investition in die Qualität.

Abschließend ein Termin der Feuerwehr Ettendorf: Am 24. Juli sind beim Frühschoppen die „Edlseer“ zu Gast.